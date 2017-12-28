ЭРА-ГЛОНАСС есть, а связи нет 66

Роскомнадзор проверил, насколько обеспечены сотовой связью федеральные трассы страны.

Результат, как и во все предыдущие годы, оказался далеко неидеальным. А ведь именно на базе мобильной связи работает система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, за которую мы с вами, потребители, принудительно платим из своего кармана при покупке автомобиля.

Из 30 попавших в поле зрения Роскомнадзора трасс 100%-ное покрытие хотя бы одним из операторов было всего на 16 дорогах. Лучшая доступность сигнала – в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Самая плохая ситуация предсказуемо оказалась в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, на трассах М52 «Чуйский тракт», М54 «Енисей» и М56 «Лена». Общая протяженность участков, на которых водители остаются без связи, превышает 400 километров.

Обязать операторов мобильной связи обеспечить 100%-ное покрытие, как пишет carclub , государство не может. Частный бизнес развивается, прежде всего, из соображений получения прибыли и окупаемости инвестиций. А оборудование, установленное вдоль «глухих» дорог будет отбиваться очень долго. Вот и получается, что громко запущенная федеральная программа ЭРА-ГЛОНАСС еще долго не сможет работать в полную силу. И качество сотового покрытия – лишь одно из препятствий на пути спасения человеческих жизней.