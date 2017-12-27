70 самосвалов для Ямалдорстрой 19

70 самосвалов Dongfeng DFL3251AW1 переданы компании АО «Ямалдорстрой» в рамках лизингового контракта на поставку строительной техники.

Компания АО «Ямалдорстрой» – один из лидеров на рынке строительства инфраструктуры для предприятий нефтегазодобывающей отрасли. В перечне услуг компании – строительство и ремонт автомобильных дорог, автомагистралей и мостов, строительство и содержание зимних автомобильных дорог, отсыпка площадок для освоения нефтяных месторождений, работы по рекультивации и другие виды строительных работ.

География работы обширна и включает самые суровые российские регионы – Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Республику Коми.

Самосвалы Dongfeng DFL3251AW1 серии T-lift c колесной базой 6х4 и объемом кузова 19,3 куб.м. и грузоподъемностью 18 т и оснащаются двигателями Cummins ISL (8,9 л, 340 л.с.) производства «Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd» в паре с 12-ступенчатыми МКП Shaanxi Fast Gear.

Мощные силовые агрегаты, прочные шасси, высокие рабочие характеристики и надежность – вот отличительные особенности тяжелой грузовой техники Dongfeng Trucks.

Самосвалы серии T-lift легко адаптируются для выполнения различных задач и широко используются на строительных площадках нефтегазодобывающей промышленности, при выполнении геолого-разведывательных и горных работ и в других сферах строительства, где требуются крупнотоннажные перевозки по бездорожью.

Это не первый опыт сотрудничества Dongfeng Motor и АО «Ямалдорстрой» – в компании работает 40 самосвалов DFM предыдущего поколения. Самосвалы Dongfeng, поставленные по новому контракту, предполагается использовать на строительных объектах АО «Ямалдорстрой» в Усинске, Нефтеюганске, Красноярске.

Несложное техническое обслуживание компания АО «Ямалдорстрой» осуществляет самостоятельно. Регламентные виды работ будут проводиться сервисными партнерами Dongfeng Motor в регионах работы. Гарантий производителя – 1 год или 100 000 км.

В торжественной церемонии передачи 70 самосвалов, которая прошла на территории ООО «ЧЗАН» (дилера Dongfeng Motor) в Челябинске, приняли участие официальные лица обеих компаний.