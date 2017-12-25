В Москве автобус въехал в подземный переход
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Декабрь 25 16:09 2017

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход.

На данный момент известно о 15 пострадавших. Из них, как пишет Mash, как минимум 4 – без признаков жизни.

Как уточнили корреспонденту РЕН ТВ в столичной полиции: водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с дороги. Водитель задержан.

“Я подъехал на остановку “Славянский бульвар” , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше”.

– цитирует показания водителя автобуса Mash.

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аварияАвтобусДТПДТП смертьМоскваСлавянский бульвар
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Alexandr Hoteev
    Декабрь 25, 16:19 #1 Alexandr Hoteev

    Теракт который власти уже отрицают..

  2. Ilya Arkhipov
    Декабрь 25, 17:02 #2 Ilya Arkhipov

    Как же он не справился с управлением, если тут отчетливо видно, что сделал это намерено?

    https://www.rbc.ru/society/25/12/2017/5a40f3cd9a79473aaa353ab5?from=newsfeed

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