В Москве автобус въехал в подземный переход

На данный момент известно о 15 пострадавших. Из них, как пишет Mash, как минимум 4 – без признаков жизни.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8
— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8
— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017
“Я подъехал на остановку “Славянский бульвар” , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше”.
– цитирует показания водителя автобуса Mash.
C 2014 года www.amsrus.ru
Теракт который власти уже отрицают..
Как же он не справился с управлением, если тут отчетливо видно, что сделал это намерено?
https://www.rbc.ru/society/25/12/2017/5a40f3cd9a79473aaa353ab5?from=newsfeed
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