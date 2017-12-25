Эксперты раскрыли секрет безопасной езды по льду
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Эксперты раскрыли секрет безопасной езды по льду
Декабрь 25 10:12 2017

Эксперты определили главные составляющие успешной езды автомобиля по льду.

Скользкая дорога обязывает водителя находиться в состоянии высокой концентрации, но не стоит отдаваться на волю рефлексов, считают эксперты. Передвигайтесь на плавном ходу исключительно на пониженных передачах, только в этом случае можно гарантировать вашу безопасность.

Русские зимы непредсказуемы. В одно мгновение перед вами гололед, потом вы начинаете двигаться по снегу. Потенциально опасные участки, говорят эксперты, это не повод лихачить и как можно быстрее проскочить дорожный отрезок. Так это не работает. “Ровный газ”, пониженные передачи, внимание.

Три кита, на которых держится безопасность движения по льду. Даже на неровностях, как пишет vladtime, не стоит сбавлять скорость, это чревато заносами. Глубокие сугробы стоит преодолевать с разгона, что позволит не увязнуть в них.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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