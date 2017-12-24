Самый большой кроссовер BMW заметили на тестировании
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Самый большой кроссовер BMW заметили на тестировании
Декабрь 24 22:04 2017

Самый большой кроссовер марки BMW — BMW X7 заметили на тестировании на дорогах общего пользования.

Тестовый прототип флагманского кроссовера несет на себе камуфляж и это не удивительно, ведь серийная версия модели появится на рынке только к концу будущего года. Судя по шпионским фото новинка будет повторять предсерийный прототип BMW X7 iPerformance, показанный в сентябре.

У кроссовера будет шести- и семиместная версии, а габариты модели окажутся следующими: 5 020/2020/1 800 мм. Расстояние между осями, как сообщает gazetadaily, составит 3010 мм. В движение BMW X7 будут приводит бензиновые и дизельные моторы, в том числе и 4,4-литровый твин-турбо агрегат. Немного позднее производитель предложит гибридную версию с возможностью подзарядки от обычной розетки.

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BMWX7
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Dmitry Luk'yanchuk
    Декабрь 24, 22:19 #1 Dmitry Luk'yanchuk

    🤔 такой же ломучий как Х5 ?

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