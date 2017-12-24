Самый большой кроссовер BMW заметили на тестировании 33

Самый большой кроссовер марки BMW — BMW X7 заметили на тестировании на дорогах общего пользования.

Тестовый прототип флагманского кроссовера несет на себе камуфляж и это не удивительно, ведь серийная версия модели появится на рынке только к концу будущего года. Судя по шпионским фото новинка будет повторять предсерийный прототип BMW X7 iPerformance, показанный в сентябре.

У кроссовера будет шести- и семиместная версии, а габариты модели окажутся следующими: 5 020/2020/1 800 мм. Расстояние между осями, как сообщает gazetadaily, составит 3010 мм. В движение BMW X7 будут приводит бензиновые и дизельные моторы, в том числе и 4,4-литровый твин-турбо агрегат. Немного позднее производитель предложит гибридную версию с возможностью подзарядки от обычной розетки.