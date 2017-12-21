Итальянцы сделают летающий Rolls-Royce 13

Итальянские дизайнеры придумали, как сделать летающий Rolls-Royce в стиле 1920-х годов. Модель называется Hover Coupe.

За основу фирма Lazzarini Design Studio взяла классический автомобиль 1920-х годов — Isotta Fraschini Tipo 8, итальянский роскошный соперник британского Rolls-Royce, изготовленный между 1919 и 1924 годами. Дизайнеры заменили колеса четырьмя мощными беспилотными турбинами, что позволяет новому транспортному средству легко взлетать и маневрировать в воздухе.

По словам Пьера Паоло Лазарини, машина может показывать большую скорость: «Hover Coupe поддерживает мягкие линии, но оснащен при этом четырьмя турбодвигателями, аналогичными тем, которые используются в коммерческих самолетах, но меньшим диаметром в 50 см. Четыре реактивных двигателя смонтированы на чрезвычайно легкой углеродистой конструкции кузова.

Транспортное средство имеет длину 4500 мм, может подниматься вертикально, двигаясь вперед благодаря системе специально оборудованных клапанов. Hover Coupe может достичь, предположительно, максимальной скорости 550 км / ч, и, как сообщает autoassa , он поворачивается влево и вправо, освобождая доступный воздух внутри турбин», рассказал инженер в интервью The Sun.