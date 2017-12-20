Завершился Кубок Первого канала
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Завершился Кубок Первого канала
Декабрь 20 13:02 2017

В восьмой раз подряд ŠKODA AUTO Россия выступила официальным партнером Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура, который традиционно собрал в Москве сильнейшие хоккейные сборные.

В этом году список участников кубка был расширен – за главный приз на льду спортивного комплекса ВТБ Арена поборолись помимо команд России, Швеции, Финляндии и Чехии также игроки из Канады и Южной Кореи. Победу в первенстве одержала команда России.

Skoda, Кубок Первого канала, хоккей

В рамках поддержки турнира ŠKODA по уже сложившемуся обыкновению предоставила в пользование Федерации хоккея России автопарк из 15 автомобилей. Ледовую арену в «Парке легенд» украсил первый семейный внедорожник марки – ŠKODA KODIAQ. Новинка была представлена в нашей стране в июне этого года и уже успела завоевать симпатии российских клиентов компании.

В этом году марка ŠKODA отметила юбилей сотрудничества с международной федерацией хоккея на льду, став в 25-й раз официальным партнером Чемпионата мира по хоккею IIHF.  А ŠKODA AUTO Россия c 2010 года является официальным партнером Федерации хоккея России и мужской Национальной сборной России по хоккею.

Skoda, Skoda Auto Россия, Кубок Первого канала, хоккей

Марка поддерживает и юных спортсменов, будущее большого спорта: с 2012 года ŠKODA выступает организатором собственного Всероссийского Детского Турнира по хоккею с шайбой ŠKODA Junior Ice Hockey Cup, который в этом году также отметил свой первый пятилетний юбилей. Чемпионат полностью соответствует олимпийскому формату и нацелен на поддержание хоккейных традиций, продвижение спорта среди молодежи и воспитание юниорского поколения хоккеистов из всех регионов нашей страны. Это одно из крупнейших мероприятий всероссийского масштаба, которое с 2016 года проходит при официальной поддержке Федерации хоккея России.

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SkodaSkoda KodiaqКубок Первого каналахоккей
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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