Работать только в рабочее время 13

Глава профсоюзного комитета Porsche уверен, что чтение писем от руководства по вечерам и выходным вызывает стресс и является неоплачиваемой сверхурочной работой.

Профсоюзный комитет Porsche ведет подготовку соглашения, в соответствии с которым сотрудников компании освободят от обязанности читать письма от руководства, приходящие на служебную электронную почту во внерабочее время, сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

По словам главы профкома Уве Хюка, как сообщает РБК , необходимость постоянно отслеживать служебную переписку создает чрезмерную нагрузку на сотрудников.

«Чтение электронных писем от начальства по вечерам и написание ответов на них — это неоплачиваемая сверхурочная работа, она увеличивает уровень стресса, что просто недопустимо», — говорит Хюк.