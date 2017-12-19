Я стала обладателем огненных колец 94

Свой отзыв нам прислала Варвара. Автомобиль Ауди А3. Срок владения после подбора – 2 года 2 месяца 3 дня. Пробег – 35 000 км (общий 67000)

«Решила не затягивать с возможностью высказать слова благодарности за мегаоперативную и суперпрофессиональную работу по подбору авто.

В моем случае подбор был экстренным, так как имеющийся на тот момент авто просто лишил всяких нервов в 150-й раз сломавшись. После очередной поломки я позвонила Сергею и попросила найти мне машину за 3 дня. С ним на тот момент мы были знакомы так как ранее я его просила посмотреть Ауди А4, которая мне ну очень нравилась. И когда Сергей спокойно и профессионально вывел продавца на чистую воду, что того немного трясло, вскрылись ну очень неприятные косяки у машины. Конечно я ее не купила, хотя до его заключения готова была отдать деньги и мчать – но уехала бы недалеко.

Поэтому в профессионализме Сергея и его команды не было сомнений.

И вот за 3 дня Сергей нашел мне супермашину, превзошедшую все мои ожидания, смотрела я ее дистанционно – на основании фото и его заключений.

То есть, впервые увидела, когда уже приехали оформлять договор. И в общем это была любовь с первого взгляда. За эти 3 дня продавец погасил кредит, забрал ПТС, и я стала обладателем огненных колец. Вот уже 2 года живем с этим аппаратом душа в душу)))).

И надеемся на продвижение по цифрам этого чудесного авто семейства – теперь цель А5.

Сомневаясь в покупке, брат моей подруги из другого города, узнав про Сергея, доверил ему покупку авто. И уехал в свой город на нереально крутой BMW 3, очень выгодно приобретенной. И очень рад своей машине.

В общем, Сергей – тебе удачи и процветания, а нам – конечно новых автомобилей, приобретенных с твоей помощью!!!!»

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