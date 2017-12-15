Новое назначение в Hankook Tire 11

Компания Hankook Tire объявила о перестановках в своем руководящем составе.

С 1 января 2018 года пост президента и генерального директора Hankook Tire займет Су-Иль Ли (55 лет).

Ли накопил обширный опыт в компании Hankook Tire, работая на управляющих должностях во всех уголках мира. С 2001 года по 2003 год он руководил французской дочерней компанией предприятия, а в 2006 году стал директором подразделения глобального маркетинга. С 2009 года по 2013 год он занимал пост генерального директора филиала предприятия в Северной Америке, после чего в 2013 году в его подчинение был передан китайский регион.

С 2017 года Су-Иль Ли работает в центральном офисе концерна в Сеуле в должности директора по маркетингу и корпоративному управлению. Его карьера служит показателем успеха профессиональной системы управления компании Hankook Tire, которую производитель шин внедрил в 1988 году с целью более быстрого выхода на ведущие позиции на мировом рынке.

Параллельно с назначением Су-Иль Ли на пост генерального директора компания Hankook Tire провела дальнейшую реструктуризацию своей организации, чтобы в будущем иметь возможность более оперативно реагировать на требования глобальных рынков и клиентов.

Под руководством предшественника Ли, вице-председателя правления и генерального директора Су Сын-Хва (69 лет), компания Hankook Tire вошла в пятерку производителей шин с наибольшим оборотом в мире. В конце года Су уходит на пенсию, однако останется на предприятии в качестве консультанта высшего руководящего состава.

Краткая биография: Су-Иль Ли, 1962 г. р.

1987 г. — начало работы в компании Hankook Tire

2001 г. — управляющий директор компании Hankook Франция

2006 г. — вице-президент и директор отдела маркетинга

2009 г. — старший вице-президент и директор по производству американской штаб-квартиры

2013 г. — старший вице-президент и директор по производству китайской штаб-квартиры

2016 г. — исполнительный вице-президент и директор по производству китайской штаб-квартиры

2017 г. — исполнительный вице-президент и директор по маркетингу / директор по корпоративному управлению