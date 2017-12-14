В России выпущен 50-тысячный Renault Kaptur 16

С конвейера московского завода сошел 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur.

Юбилейным стал автомобиль белого цвета с черной крышей в версии 4х4, оснащенный двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

Жан-Луи Терон, директор завода Renault в Москве: «Яркий и стильный кроссовер Renault Kaptur, который выпускает Московский завод Renault, — повод для гордости для Renault Россия. Это первая глобальная модель Renault, производство которой началось в России, и в ее создании на всех этапах принимали участие российские специалисты. Kaptur активно завоевывает симпатии покупателей не только в России, но и на других рынках, это еще одно подтверждение того, что все модели Renault российского производства соответствуют лучшим мировым стандартам».

Мировое серийное производство Renault Kaptur началось 27 апреля 2016 года в рамках торжественного мероприятия, в котором принял участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Впервые в истории производство глобальной модели Renault было налажено на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для этой модели.

Компания Renault Россия провела большую работу по повышению уровня локализации нового автомобиля. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах – от концепции автомобиля и до постановки на конвейер – принимали участие российские специалисты. Этот автомобиль действительно «сделан в России», его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также российского производства.

Специально под запуск Renault Kaptur на Московском заводе Renault были внедрены инновационные производственные решения. Так, программа персонализации Atelier Renault является уникальной для российского рынка, так как ее элементы проходят заводскую установку согласно строгим стандартам качества Renault.

Визитной карточкой Kaptur стал яркий стильный современный дизайн и широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей, двуцветную окраску предпочитают 75% клиентов, купивших Kaptur. Согласно статистике, более половины поклонников модели выбирают автоматические трансмиссии, большой популярностью пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%). Чаще всего клиенты приобретают Kaptur в максимальной комплектации Style.

В сентябре 2017 года появилась специальная серия Kaptur EXTREME с полностью светодиодной головной оптикой с качественно новым салоном и в эксклюзивном цветовом сочетании, которая уже успела завоевать популярность (ее продажи составляют более 20%). Клиенты ценят KAPTUR за отличные внедорожные характеристики, богатое оснащение, надежную выносливую подвеску и отличную подготовку к российским дорожным и климатическим условиям.

В рамках новой бренд-стратегии Renault Kaptur получил слоган «Моя страна. Мой стиль. Мой Renault» и внес значительный вклад в укрепление лидирующих позиций бренда в сегменте С-SUV по итогам 2016 года. Renault Kaptur занимает уверенные позиции в числе наиболее востребованных кроссоверов в России, при этом около 3000 автомобилей было продано через онлайн-шоурум Renault, запуск которого был приурочен к началу продаж кроссовера.

Примечательно, что именно Renault Kaptur, произведенный на заводе в Москве, стал первым кроссовером в московской системе каршеринга. Сегодня пользователи, которым необходим автомобиль не только в городе, но и за его пределами, могут воспользоваться Renault Kaptur у операторов каршеринга EasyRide и Делимобиль.