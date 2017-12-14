Новый пикап от HSV
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Новый пикап от HSV
Декабрь 14 17:04 2017

Состоялась официальная презентация HSV Colorado SportsCat.

Новинка является перелицованной версией аналогичного пикапа от бренда Chevrolet. Производство новинки осуществляется на мощностях в Таиланде. При этом новинка является довольно перспективной на внутреннем рынке Австралии.

Прямыми конкурентами модели станут такие популярные полугрузовые пикапы, как японский Toyota Hilux и «американец» Ford Ranger. Платформой является уже использованная в ранних версиях HSV Colorado SportsCat конструкция. При этом начальная цена нового пикапа составит около 45 тысяч долларов.

Правда, эксперты несколько неудовлетворены техническими параметрами, заявленными производителями. В частности, как сообщает rusargument, подкапотное пространство занял агрегат с 197 «лошадками» и 2,8-литровым рабочим объемом.

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ChevroletColorado SportsCatHSV
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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