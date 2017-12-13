Первая гонка летающих машин может пройти в 2018 году 9

Австралийский стартап Alauda Racing собирается организовать первую в мире гонку летающих машин.

Мероприятие пройдет в следующем году, если фирме удастся собрать нужную сумму. Стартап запустил кампанию на Kickstrater с решимостью собрать 75 330 долларов.

На момент написания заметки собрано всего 2 910 долларов, кампания завершится 10 января следующего года. Пока не совсем понятно, смогут ли воплотиться в жизнь мечты Alauda Racing о первой в мире гонке летающих машин.

Стоит напомнить, что австралийцы презентовали оригинальный летательный агрегат, представляющий собой нечто среднее между квадрокоптером и гоночным болидом. Модель назвали Airspeeder Mark 1. Средства на поддержку проекта также собирали через Kickstarter. Airspeeder Mark 1 оснащен электродвигателями, комбинированная отдача которых составляет 272 лошади.

Аппарат может провести в воздухе не более 10 минут и подняться не выше 3,5 километра. Фирма пообещала наиболее щедрым вкладчикам Kickstarter возможность лично поприсутствовать на грядущей гонке летающих машин.