Названа самая продаваемая модель Renault в России
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Названа самая продаваемая модель Renault в России
Декабрь 11 10:05 2017

Представители российского подразделения Renault опубликовали отчёты по продажам автомобилей в РФ за минувший месяц.

Так, в ноябре спрос на такие машины среди российских автолюбителей увеличился на 15%. Компания Renault смогла реализовать за отчётный месяц 13 373 автомобиля. Французская марка вошла в ТОП-5 самых популярных автопроизводителей в России. С начала нынешнего года дилеры бренда продали 122 127 автомобилей, что на 18% превосходит результат годичной давности.

Renault Duster

Чаще всего россияне останавливали выбор на кроссовере Renault Duster, который разошёлся тиражом в 4 322 экземпляра, что соответствует росту на 21,1%. Среди всех моделей, предлагаемых в РФ, Duster расположился на пятом месте по объёму реализации.

Продажи Renault Sandero в ноябре увеличились на 8,8% или до 3 054 единиц в годовом сравнении. Далее, как пишет vladtime, следует Renault Kaptur с 2 910 реализованными автомобилями, что на 25% больше относительно того же периода прошлого года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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