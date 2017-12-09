Bugatti отзывает дефектные гиперкары Chiron 15

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, Bugatti объявляет о глобальном отзыве гиперкаров Bugatti Chiron.

Проблема связана с возможными неисправностями крепления сидений, а во всем мире пока насчитывается всего 47 таких автомобилей. Представители компании Bugatti сообщили, что уже в скором времени стартует глобальная отзывная кампания, которая затронет 47 гиперкаров Bugatti Chiron – именно столько моделей на сегодняшний день отгружено клиентам.

Все владельцы автомобилей будут уведомлены при помощи телефонного звонка и рассылки электронных писем. Некоторые экземпляры Bugatti Chiron оснащаются недостаточно прочными сидениями, что потенциально может привести к дополнительным проблемам при аварии. Примечательно, что владельцам модели не придётся доставлять автомобиль в сервис – гиперкар будет доставлен на ремонт в крытом грузовике.

Bugatti Chiron был представлен в 2016 году и стал ещё более производительным, чем предыдущий Bugatti Veyron. Модель, как сообщает vladtime , оснащается могучим 1500-сильным W16, который позволяет достичь 100 км/ч всего за 2,5 секунды при максимальной скорости в 450 км/ч. Примечательно, что Bugatti Chiron получит тираж всего в 500 единиц, а производство продлится до 2024 года. Ежегодно бренд будет производить 65 моделей, а в 2018 году дебютирует открытая версия в кузове тарга.