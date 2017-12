Пространство для тех, кто любит мото

Благодаря участию в различных мероприятиях и партнерских проектах, таких как фестивали Pure & Crafted и BMW Motorrad Days, BMW Motorrad объединяет миллионы поклонников двухколесной техники по всему миру.

BMW Motorrad уже многие годы транслирует миру свою философию «мотоцикл, как образ жизни» под лозунгом «Make Life a Ride». Благодаря участию в различных мероприятиях и партнерских проектах, таких как фестивали Pure & Crafted и BMW Motorrad Days, BMW Motorrad объединяет миллионы поклонников двухколесной техники по всему миру.

The House of Machines – это место, в котором на собственном опыте можно прочувствовать образ жизни мотоциклистов. Выступая эксклюзивным партнером нового пространства, открывшегося 29 ноября в современном округе Лос-Анджелеса Артс Дистрикт, BMW Motorrad находится в самом эпицентре событий, связанных с мотоспортом и поклонниками двухколесной техники.

«The House of Machines – урбанистическое пространство для людей, любящих детали и постоянное стремление к совершенству, а также разделяющих страсть к стилю жизни мотоциклистов. Пространство, в котором человек и техника существуют в гармонии. Это не только девиз The House of Machines, но и философия, которой мы стараемся придерживаться изо дня в день. Поэтому BMW Motorrad является для нас идеальным соратником», – комментирует открытие Дрю Мадаски, стратегический директор пространства The House of Machines.

«Пространство, в котором человек и техника существуют в гармонии»

Современное пространство The House of Machines собирает под одной крышей целый комплекс разнообразных предложений: от модной зоны кастомайзинга с расположенной в непосредственной близости мастерской и индивидуально разработанным брендом одежды, представленной ограниченными сериями, до великолепного кофе, отличного крафтового пива, вкусной еды и живой музыки.

Здесь посетители могут наслаждаться всем, так или иначе связанным с мотокультурой и ее богатым наследием. Благодаря эксклюзивным партнерам и первоклассным продуктам The House of Machines может предложить посетителям самое лучшее качество в любом из выбранных направлений. Также на территории пространства представлены раритетные модели двухколесной техники, погружающие посетителей в неповторимую захватывающую атмосферу.

«Бренд BMW Motorrad и творческое пространство The House of Machines разделяют страсть к мотоциклам и динамичному образу жизни. The House of Machines – это место, в котором каждый день философия «Make Life a Ride» претворяется в жизнь». — комментирует Тимо Реш, вице-президент по маркетингу и продажам BMW Motorrad.

Специальная капсульная коллекция одежды «Limits no longer apply».

Концепцию пространства The House of Machines гармонично дополняет бренд модной мужской одежды «Limits No Longer Apply» (LNLA), созданный и вдохновленный BMW Motorrad. Разработанные исключительно для The House of Machines лимитированные коллекции капсульной одежды и аксессуаров в течение года можно будет приобрести на территории пространства.

Коллекция включает в себя удобную, современную и высококачественную одежду, а также множество продуктов для ежедневного использования. Тщательно подобранные материалы и фурнитура делают каждый предмет из коллекции поистине уникальным.

Отделение The House of Machines в Лос-Анджелесе открылось в популярном районе Артс Дистрикт 29 ноября 2017 года. История современного пространства The House of Machines началась четыре года назад в Кейптауне. Благодаря BMW Motorrad открытие нового филиала в Лос-Анджелесе позволит всем желающим в полной мере прочувствовать образ жизни мотоциклистов. В ближайшие годы бренд планирует расширить свое присутствие и в других культурных столицах по всему миру.