7 лет за дизельгейт 37

Топ-менеджеру VW дали семь лет тюрьмы за «дизельгейт».

Суд в США приговорил к семи годам тюрьмы и штрафу в 400 000 долларов бывшего топ-менеджера американского офиса Volkswagen Оливера Шмидта. Его признали виновным в махинациях с уровнем вредных выбросов автомобилей немецкого концерна, оснащенных дизельными двигателями.

Окружной судья Шон Кокс, вынесший Шмидту приговор, заявил, что считает его ключевым человеком в схеме, связанной с «дизельным скандалом». Судья отметили также, что за счет своих действий том-менеджер получил возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Шмидт получил за свои действия максимально возможное наказание. В суде он заявил, что «принял неправильное решение» и раскаялся в содеянном.

«Дизельный скандал» начался в 2015 году с того, что агентство по охране окружающей среды в США улучило Volkswagen в намеренном занижении данных по уровню вредных выбросов автомобилей. Автопроизводитель признал вину. Общее количество машин, задействованных в «дизельгейте», составляет 11 миллионов единиц по всему миру, из которых 600 тысяч находятся в США.

Вместе с этим, Volkswagen грозят серьезные штрафы за сокрытие реальных данных. Сумма наказания может составит 90 миллиардов долларов. Плюс ко всему, в ноябре немецкая прокуратура и налоговая инспекции заподозрила автопроизводителя в завышении премий топ-менеджерам и уклонении от уплаты налогов.

Источник