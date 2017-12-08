7 лет за дизельгейт
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7 лет за дизельгейт
Декабрь 08 09:03 2017

Топ-менеджеру VW дали семь лет тюрьмы за «дизельгейт».

Суд в США приговорил к семи годам тюрьмы и штрафу в 400 000 долларов бывшего топ-менеджера американского офиса Volkswagen Оливера Шмидта. Его признали виновным в махинациях с уровнем вредных выбросов автомобилей немецкого концерна, оснащенных дизельными двигателями.

Окружной судья Шон Кокс, вынесший Шмидту приговор, заявил, что считает его ключевым человеком в схеме, связанной с «дизельным скандалом». Судья отметили также, что за счет своих действий том-менеджер получил возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Оливер Шмидт

Шмидт получил за свои действия максимально возможное наказание. В суде он заявил, что «принял неправильное решение» и раскаялся в содеянном.

«Дизельный скандал» начался в 2015 году с того, что агентство по охране окружающей среды в США улучило Volkswagen в намеренном занижении данных по уровню вредных выбросов автомобилей. Автопроизводитель признал вину. Общее количество машин, задействованных в «дизельгейте», составляет 11 миллионов единиц по всему миру, из которых 600 тысяч находятся в США.

Вместе с этим, Volkswagen грозят серьезные штрафы за сокрытие реальных данных. Сумма наказания может составит 90 миллиардов долларов. Плюс ко всему, в ноябре немецкая прокуратура и налоговая инспекции заподозрила автопроизводителя в завышении премий топ-менеджерам и уклонении от уплаты налогов.

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VolkswagenдизельгейтОливер ШмидтШтраф
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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