Массовый выпуск нового Suzuki Jimny начнётся в 2018 году
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Массовый выпуск нового Suzuki Jimny начнётся в 2018 году
Декабрь 07 09:02 2017

Японское издание Hunfooli опубликовало в своем профиле в Twitter фотографию компактного внедорожника Suzuki Jimny следующей генерации. Судя по всему, производитель уже приступил к тестовой сборке новинки.

Новый Suzuki Jimny мы видели и ранее — уникальный, как его называют сами представители компании, внедорожник не раз попадал в объективы камер фотошпионов. Снимок, сделанный на японском заводе, лишь подтверждает тот факт, что автомобиль сохранил свою привычную форму кузова, напоминающую коробку, и круглые фары.

Как и предполагалась, никаких кардинальных изменений в экстерьере не произошло. Разве что японцы подретушировали бампер, решетку радиатора и оптику, получившую светодиоды.

Представители Suzuki некоторое время назад обещали, что новый Jimny будет укомплектован множеством современных электронных ассистентов. Было бы неплохо, чтобы автомобиль наделили хотя бы регулировкой руля по высоте и «научили» читать флэшки, не говоря уж о синхронизации со смартфонами. Нынешняя же версия модели напрочь лишена систем, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров.

Информации о силовых агрегатах Jimny нового поколения пока нет. Предполагается, что внедорожник оснастят новыми двигателями и системой постоянного полного привода. Под капотом могут расположиться 1,2-литровый 90-сильный атмосферник или литровый турбомотор мощностью 111 сил. Возможно, теперь «маленький танк» станет чуть динамичнее. Премьера новинки, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, должна состоятся в следующем году.

Отметим, что в настоящее время Suzuki Jimny продается в нашей стране с единственным 1,3-литровым 85-сильным моторчиком, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». За машину в базовой комплектации дилеры просят аж 1 155 000 рублей. Внедорожник популярностью у россиян не пользуется, что, впрочем, совсем не удивительно. За первые десять месяцев нынешнего года в его пользу сделали выбор всего 114 человек.

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JimnySuzuki
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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