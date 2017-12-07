Кубок Чемпионата мира на Новом Арбате
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Кубок Чемпионата мира на Новом Арбате
Декабрь 07 13:01 2017

В минувшие выходные Hyundai MotorStudio стала местом притяжения многих поклонников футбола.

При участии компании Coca-Cola в студию на несколько часов привезли Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, за который летом 2018 года поборются 32 лучших футбольных сборных мира.

Путешествие главного трофея мундиаля началось в сентябре 2017 года – Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-Cola стартовал на стадионе «Лужники». За 123-дневное путешествие по стране-организатору, длинной в 27 000 км через 25 российских городов и странам мира, он станет самым долгим в истории.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA

Короткая остановка Официального Кубка в Hyundai MotorStudio 2 декабря, куда он прибыл после Финальной Жеребьевки ЧМ-2018 1 декабря, стала уникальной возможностью увидеть легендарный трофей до старта международного Тура Официального Кубка по 51 стране мира, который пройдет с января по май 2018.

Hyundai Motor — официальный партнер FIFA на протяжении почти двух десятков лет. Партнерство распространятся на крупнейшие футбольные события мира, в том числе на Кубок Конфедераций FIFA 2017, проходивший в России в 2017 году, и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.

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Hyundai MotorStudioКубок Чемпионата мира по футболу FIFA
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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