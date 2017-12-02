Lamborghini Urus: неукротимый кроссовер с итальянским дизайном
26

Lamborghini Urus: неукротимый кроссовер с итальянским дизайном
Декабрь 02 12:08 2017

Дизайн Lamborghini невозможно перепутать ни с чем.

В облике нового суперспортивного кроссовера Urus безошибочно угадываются знаковые черты бренда: элементы LM002 и спортивных суперкаров. Urus получил выдающиеся пропорции, характерные для всех Lamborghini: две трети его общей высоты приходится на поверхность кузова, а одна треть – на зону остекления.

Спереди линия капота взлетает снизу вверх, формируя эффектный «купол», под которым скрывается двигатель V8-битурбо. Спортивная задняя часть суперкара подчеркивает его мощь и возможности.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

Характерная динамичная линия по бортам объединяет отдельные элементы дизайна – угловатую форму окон или напоминающие о легендарной модели Countach диагональные линии на капоте и заднем стекле – в тщательно продуманный общий облик суперспортивного кроссовера. Шестиугольные контуры колесных арок и их общие формы перекликаются с образом первого SU V Lamborghini – LM002 . Передние Y-образные воздухозаборники, также заимствованные у LM002, украшены итальянским флагом, который напоминает о том, что Urus был задуман и сделан в Италии.

Не менее интересен и дизайн интерьера Urus. Водитель чувствует себя как пилот гоночного болида – Urus предлагает очень низкую посадку, а сиденья максимально интегрированы с другими элементами интерьера. Изогнутая передняя панель и рычаги управления идеально продуманы в плане эргономики; они окружают водителя, образуя своеобразный кокпит. В интерьере прослеживается также характерная для дизайна Lamborghini тема шестиугольника, подчеркивая происхождение Urus.

На тему:
  Article "tagged" as:
Lamborghini Urus
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Koenigsegg шлет селфи

Koenigsegg шлет селфи 0

Госпрограммы 2017 для поддержки авторынка запустятся в ближайшее время

Госпрограммы 2017 для поддержки авторынка запустятся в ближайшее время 0

LADA Kalina будет выпускаться с автоматизированной механической трансмиссией

LADA Kalina будет выпускаться с автоматизированной механической трансмиссией 4

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.