Toyota представила Future Toyota Adventure Concept 24

На автосалоне в Лос-Анджелесе Toyota представила Future Toyota Adventure Concept.

Полноприводный Future Toyota Adventure Concept (FT-AC) может снимать на камеры кругового обзора как фото, так и видео, причем все это можно «стримить» или заливать в облако.

В автомобиле есть съемные инфракрасные камеры ночного видения, которые можно снимать и брать с собой в ночные походы. Противотуманки тоже съемные: их можно брать с собой, как фонарик. А стоящие на крыше светодиодные фонари можно использовать как вспышки для фотографирования в темноте.

Для велосипедов сзади предусмотрен откидной крепеж.

Кузов прикрыт защитными накладками, а высокий клиренс обеспечивают не только подвеска, но и 20-дюймовые шины.

Полный привод – с функцией векторного распределения тяги по колесам с возможность имитации блокировок.

О силовой установке концепта не сообщается, но Toyota сообщает, что это может быть как бензиновый мотор, так и гибридная схема.

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