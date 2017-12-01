Toyota представила Future Toyota Adventure Concept
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Toyota представила Future Toyota Adventure Concept
Декабрь 01 18:00 2017

На автосалоне в Лос-Анджелесе Toyota представила Future Toyota Adventure Concept.

Полноприводный Future Toyota Adventure Concept (FT-AC) может снимать на камеры кругового обзора как фото, так и видео, причем все это можно «стримить» или заливать в облако.

Toyota Future Adventure Concept

В автомобиле есть съемные инфракрасные камеры ночного видения, которые можно снимать и брать с собой в ночные походы. Противотуманки тоже съемные: их можно брать с собой, как фонарик. А стоящие на крыше светодиодные фонари можно использовать как вспышки для фотографирования в темноте.

Toyota Future Adventure ConceptToyota Future Adventure Concept

Для велосипедов сзади предусмотрен откидной крепеж.

Toyota Future Adventure Concept

Кузов прикрыт защитными накладками, а высокий клиренс обеспечивают не только подвеска, но и 20-дюймовые шины.

Toyota Future Adventure Concept

Полный привод – с функцией векторного распределения тяги по колесам с возможность имитации блокировок.

Toyota Future Adventure Concept

О силовой установке концепта не сообщается, но Toyota сообщает, что это может быть как бензиновый мотор, так и гибридная схема.

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Future Adventure ConceptToyotaАвтосалон в Лос-Анджелесе
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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