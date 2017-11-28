Старина Фрил из-за МКАД 57 Тест-драйв Land Rover Discovery Sport

Превратившись в новый Discovery, старый добрый Freelander уже до выхода в свет успел получить ярлык «выскочка» и «самозванец», посягнувший на имя «Легенды» оффроуда. Справедливо ли такое отношение? Нам думается — нет.

Профессор Преображенский когда-то советовал ассистенту: «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». Мой вариант совета — не читайте новости ЦОДД. Вот это вот все: «Рекомендуем пользоваться общественным транспортом в связи с непогодой…»

Все эти новости об организации движения одна сплошная топорно слепленная пропаганда. Иначе как объяснить, что над МКАД высятся какие-то совсем уж запредельные гетто, похожие на американские горки, уходящие витками в небо, а в бутылочных горлышках под ними скапливаются гомерических размеров заторы? Чем объяснить, что на улицах когда-то горячо любимого города за неделю платной стоянки нужно отдать среднюю зарплату слесаря в Гусь-Хрустальном, а рядом квадратные километры пустующих днем пространств за шлагбаумами? Почему навигатор захлебывается пеной, не успевая произнести все эти «Стрелки» и «Белки» на проспекте Маршала Жукова, где нет ни тротуаров, ни перекрестков? зачем там вообще мерить скорость, когда люди просто хотят скорее доехать до родной пробки в Красногорске? Почему не дать им возможность сэкономить эти психологические 5 минут?

Все дискуссии на данную тему упираются в старое доброе выяснение отношений в стиле «сам дурак». Сторонники платных парковок и ужесточения штрафов говорят о недисциплинированности, наглости и жадности водителей (имея, очевидно, в виду себя). Противники обвиняют власти в попытках выдавить «бедных людей» на автомобилях за пределы Москвы.

Как же грустно все это читать тем, для кого такого предмета обсуждения просто не существует. По Москве ездит множество людей, которым не поможет электробайк с аккумуляторной батареей, МЦК и метро. Москва активно разрастается за МКАД, и для тех, чья горькая судьбина отвела там место жительства, поездка на общественном транспорте хуже поездки на автомобиле. Со всеми пробками и платными парковками.

А ведь есть еще люди, работающие в Москве и живущие в Подмосковье. Которым нет жизни без автомобиля, потому что последняя электричка уходит в 00:02. И они не успевают, даже если просто зашли в Макдональдс после работы.

За пару лет службы в Москве они проходят все стадии трансформации сознания. Сначала они ломают ноги на обледенелых ступенях железнодорожных мостов, догоняя последний поезд. Потом, сидя на жесткой скамье, взвешивают удар по бюджету от покупки Smart. Потом ставят газобалонное оборудование в то, что есть, и бросают автомобили на перехватывающих парковках. И все равно они приходят к новому полноразмерному автомобилю, и даже, скорее, к внедорожнику. Потому что Smart, знаете ли, останется во дворе, если на работу ехать нужно в 7, а трактор придет только в 9. Снег это снег.

Конечно, внедорожник в понимании московских commuters это не Range Rover. Некоторые еще лелеят мысль, что спозаранку можно воткнуть автомобиль в щель между мусорными ящиками в соседнем дворе и не платить 600 рублей. Range Rover так не воткнешь, да и стыдно как-то. К тому же, планы эти все чаще идут прахом благодаря усердию ЦОДД, расставляющему бетонные полушария с хитроумностью гроссмейстера, и усилиям жителей, защищающим дворы шлагбаумами, достойными въезда в резиденцию Ким Чен Ына.

После всех мытарств в мозгу commuter’а формируется образ идеального автомобиля. Это небольшой внедорожник или кроссовер, универсальная рабочая лошадка.

В процессе его поисков люди, конечно, заглядываются на продукцию Land Rover. Но за те деньги, что фирма просит за автомобили верхней части линейки, можно купить дополнительную однокомнатную квариру в Москве, послушаться ЦОДД и никуда не ездить в непогоду. Можно купить его подержанным. Но тогда стоимость годового обслуживания и решения проблем вроде отгнивших парковочных датчиков сравняется с остатком зарплаты после оплаты парковки. Единственным бюджетным решением был Freelander.

Вот только есть одно «но». Модель сняли с производства в 2014, а в России остается немало людей, которым, несмотря на кризис, по чьему-то меткому выражению, не нравится ездить на «сиденье, в которое кто-то пукал». Грубо, но суть отражает, и тут, что называется, каждый в своем праве.

Но свято место пусто не бывает. Не могла компания с такой историей упустить хорошую нишу, еще теплую после Freelander. И вот появился он — почти своевременная замена ушедшей на пенсию рабочей лошадке от Land Rover.

Что же это такое? Это не «Диско», хотя так называется. Land Rover Discovery Sport построен на шасси Evoque, но с абсолютно новым дизайном задней подвески и семиместным салоном. В принципе, уже достаточно для заполнения еще теплой ниши, но есть и дополнительные конкурентные преимущества. В отличие от нового Discovery модель не удивляет поклонников бренда неожиданными дизайнерскими решениями, просто потому что она новая. Плюсом является и имидж бренда Land Rover в сочетании со словом Sport.

Но так ли уж эта модель нова? И так ли уж она спортивна? Попробуем разобраться.

Первая мысль, которую рождает внешность — ощущение чего-то смутно знакомого. Э, да это старина Фрил, не узнал тебя в гриме! Да и гримом то назвать преображение сложно. Такое впечатление, что дизайнеры делали новый Freelander и как-то в пятницу забыли его в аэродинамической трубе. Но вышло отлично. В конце концов, вода и ветер умеют делать красивые вещи, посмотрите хотя бы на красные скалы пустыни Аризона.

Очень хорошо помню каково это было — пересаживаться на Freelander с седана Lexus IS250.

Ты уже привык к жизни «пузотера» — летом ты примерялся к высоте бордюров и глубине ям, а зимой возил лопату и рассчитывал каждый утренний выезд из сугроба как атаку на бреющем полёте. И сев впервые зимой на Freelander, по привычке вслушивался когда под задним бампером захрустит сугроб. Сдаёшь себе, а он все не хрустит снегом. Тогда ты выходишь и видишь, что этот маленький бульдозер его разровнял даже не заметив.

Потом ты привыкаешь к тому, что перестаёшь обращать внимания на мелкие ямы — как и положено нормальной машине, Фрил обут в 16 тапки с высоким профилем, а не новомодные гигантские алюминиевые катки с полоской скотча вместо шин.

Тебя начинают радовать эти английские мелочи типа подоконников на дверях, на которых спокойно можно держать локоть и 7 айфон, двери внахлест, позволяющие не пачкать брюки вылезая в непогоду.

Привыкаешь к мягкости подвески и даже валкость становится частью комфорта. Ты радуешься потрясающему комфорту и чувству безопасности на заснеженных дорогах. И уже через месяц другой твоя жена успеет окрестить Фрила «Зубастиком» и отожмет его себе — он одинаково хорош и представителен и для слабого пола…

Дальше — больше. В 2014 году основным двигателем был старый турбодизель TD4 объемом 2,2 литра, хорошо знакомый поклонникам Freelander второго поколения. И только год спустя к нему присоединился новый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель Ingenium. Достоин ли он бэджа Sport?

Двигатель

Ответ — да. Двигатель доступен в двух вариантах 2,0-литровый турбодизельный двигатель TD4 мощностью 180 лошадиных сил и SD, развивающий невероятные 240 лошадиных сил. У нас на тесте был второй, и он едет, что прекрасно для самолюбия владельца и для ЦОДД с его белками и стрелками. Едет совсем не так, как представляешь, слыша слово «дизельный». Это безжалостный и всегда готовый воткнуть копыта в спину едущему впереди ретивый конь, какие обычно бывают только в стойле премиальных внедорожников. В качестве варианта предлагается двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый агрегат Si4, и также в двух вариантах — 240 и 290 лошадиных сил.

Трансмиссия

Здесь вообще просто сплошные орденские планки, словно речь идет о фельдмаршале Кутузове. Discovery Sport доступен либо с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag. В качестве полного привода используется система пятого поколения Haldex Traction от BorgWarner.

Громкие имена говорят о качестве компонентов. Но как это все в совокупности работает? А работает это так: вы просто ничего не замечаете. Нажали – поехали вперед, переключили селектор – поехали назад. Очень плотный, крепко сбитый автомобиль по ощущениям. Из тех, что управляются одной рукой. Причем, на большой скорости это ощущение никак не меняется. По асфальту Новорижского шоссе Disco Sport на скорости 150 километров в час скользил, как моторная лодка в штиль. Идеальный автомобиль для повседневной езды вне всевидящего ока ЦОДД.

К огромному сожалению, в период теста стояла хорошая погода, поэтому систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response опробовать всерьез не удалось. Куда ездят отдыхать те, кто живут за МКАД? Правильно, на речку. Небольшие лужи на грунтовке и поросший травой косогор – вот все, что удалось предложить Discovery Sport из бездорожья. Забираться в крутую горку, казалось, будет интересно – уклон был достаточно большой. Но ничего интересного в итоге не вышло, даже при повторной попытке проделать то же самое на задней передаче. Вполз, и все. Конечно, понятно, что это не внедорожник, и в серьезной грязи придется бежать за трактором.

Интерьер

Честно признаться, сначала шокирует. Но дело совершенно не в «убогости» или чем-то еще таком. Просто это английский автомобиль, а у них очень специфические представления об интерьерах. Чтобы было понятно – такое сравнение. Современный подход Mercedes-Benz заключается в том, чтобы создать домашний уют. В его роскошной инкарнации. Вот вы лежите на любимом кожаном диванчике, перед носом дорогой смартфон. Ну, там вазочки расставлены, хорошая мебель вокруг. Все под рукой, радует глаз.

А здесь вроде бы все то же самое, но вазочек вообще нет, а цвета подбирала дизайнерша, которой вы бы выкололи глаза, если бы у нее не было так много наград. Подоконники зачем-то широкие. Смартфон тоже есть, но он почему-то на каком-то Линуксе работает. В общем, впечатление такое, словно вы вчера спьяну на машине времени слетали в прошлое и чего-то там такое напортачили. И будущее изменилось. Причем, не факт, что в плохую сторону, но все непривычно. Когда это чувство неудобства проходит, вы понимаете, что интерьер Disco Sport — симпатичный, воздушный и менее претенциозный в сравнении с MB, да и сделан на диво аккуратно.

А потом еще приходит понимание, что все это сделано не для вас одного. Здесь удобно возить людей, потому что автомобиль-то семиместный. Кресла третьего ряда не такие уж вместительные, но если туда посадить детей, они, скорее всего, не вынесут вам мозг в дороге. Средний ряд двигается взад-вперед на целые 16 сантиметров, а это значит, что возможен компромисс. Если в третьем ряду все-таки не дети, можно потесниться и оставить им приличное пространство для ног. А если там никого нет, то во втором ряду вообще можно ехать полулежа, практически вытянув вперед ноги. Только сложив третий ряд, получаете от 480 до 689 литров багажного объема. В общем, рабочая лошадка как она есть.

Заключение

Этот автомобиль подходит для тех, кому приходится много и часто ездить. Благодаря удобству и выверенной эргономике вообще всего, кроме странных широких подоконников, проводить в нем по 5 часов в день, добираясь на работу из Красногорска на Тульскую, удобно и приятно. Подоконники не будут мешать, если вы – Аватар очень высокого роста. Тогда вы сможете даже положить туда локоть, если влезете под крышу. Но можно просто их игнорировать, или класть туда мелкие полезные вещи, вроде баллончика с перцем.

Комплектация, которую мы тестировали, называется HSE LUXURY и стоит она весьма недешево — 3 883 000 рублей. Но за эти деньги вы получаете все, что только придумано хитроумными мозгами автомобильных инженеров и дизайнеров. Если же вы знаете лучшее применение миллионам, то благодаря большому выбору вариантов двигателя, трансмиссии и комплектаций, можете начать с комплектации PURE за 2 678 000 рублей. И там уже много что есть. В любом случае, вы получите желаемое – автомобиль, который при желании можно куда-то незаметно воткнуть для дневной парковки, экономичный, красивый и престижный. Хорошую замену старине Фрилу из-за МКАД.