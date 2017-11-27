Специалисты Wheelsandmore доработали Audi RS5 Coupe 5

Wheelsandmore увеличил мощность Audi RS5 Coupe до 513 л.с.

Ателье Wheelsandmore подготовило пакет обновлений для «заряженного» купе Audi RS5 Coupe нового поколения. Автомобиль получил апгрейд силового агрегата, мощность которого увеличена до 520 лошадиных сил.

Первым делом инженеры ателье доработали стоковый двигатель 2.9 TFSI V6. Если в стоковом варианте силовой агрегат способен генерировать 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента, то уже в первый этап модернизации Stage 1 его отдача увеличивается до 505 л.с. и 680 Нм.

Пакет Stage 1 стоит не менее €2 500. В его состав входит новая прошивка электронного блока управления и более эффективный воздушный фильтр. Однако Wheelsandmore готова предложить заинтересованным клиентам пакет Stage 2, благодаря которому мощность двигателя увеличивается до 520 л.с. и 690 Нм крутящего момента.

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