Mercedes-Benz C-Class вывели на тесты
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Mercedes-Benz C-Class вывели на тесты
Ноябрь 26 13:05 2017

Mercedes-Benz C-Class C350e с гибридным мотором замечен на тестах.

Mercedes C-Class C350e получит совершенно новый дизайн передних осветителей, которые стали полностью светодиодными. Не исключено, что фары модели выполнены по технологии Multibeam LED, которая ранее дебютировала на новых Mercedes-Benz E-Class.

Mercedes C-Class C350e

В салоне нового Mercedes-Benz C350e новая многофункциональная сенсорная панель, которая будет сочетаться с 8,0-дюймовой мультимедийной системой.

Mercedes C-Class C350e

По данным motor1, модель сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом с электродвигателем, обеспечивающий общую мощность 275 л.с. и 443 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч за 5,8 секунды, а максимальная скорость с электронным управлением 130 миль в час (80 миль в час в электрическом режиме).

Mercedes-Benz C350e будет представлен до конца 2017 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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