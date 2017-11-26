Mercedes-Benz C-Class вывели на тесты 26

Mercedes-Benz C-Class C350e с гибридным мотором замечен на тестах.

Mercedes C-Class C350e получит совершенно новый дизайн передних осветителей, которые стали полностью светодиодными. Не исключено, что фары модели выполнены по технологии Multibeam LED, которая ранее дебютировала на новых Mercedes-Benz E-Class.

В салоне нового Mercedes-Benz C350e новая многофункциональная сенсорная панель, которая будет сочетаться с 8,0-дюймовой мультимедийной системой.

По данным motor1 , модель сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом с электродвигателем, обеспечивающий общую мощность 275 л.с. и 443 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч за 5,8 секунды, а максимальная скорость с электронным управлением 130 миль в час (80 миль в час в электрическом режиме).

Mercedes-Benz C350e будет представлен до конца 2017 года.

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