Тихая премьера в Дубае 25

В Дубае тайно дебютировал кабриолет Bentley Grand Convertible.

В крупнейшем шоу-руме Bentley в Дубае красуется первый экземпляр кабриолета Grand Convertible, сделанного из флагманского седана Mulsanne. Модель не представлена на официальных сайтах Bentley. Познакомиться с ней мы можем благодаря британскому видеоблогеру-миллионнику Shmee150 .

Постройкой автомобиля занималось подразделение Mulliner, специализирующееся на индивидуальных заказах. В честь 100-летнего юбилея Bentley, который будут праздновать в 2019 году, выпустят всего 19 экземпляров модели. Цена Grand Convertible — 3,5 миллиона долларов.

По сравнению с предыдущим седаном, длина и колесная база уменьшены на 100 мм. Получившаяся длина составляет 5475 мм. Угол наклона лобового стекла увеличен на один градус. Под капотом кабриолета расположен стандартный двигатель седана Mulsanne Speed: V8 объемом 6,75 л с битурбонаддувом мощностью 537 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до «сотни» за 4,9 секунды и достигнуть максимальной скорости 305 километров в час.

Интерьер практически целиком заимствован у седана, хотя пространства для ног задних пассажиров осталось на удивление мало. Интересная деталь: сложенная мягкая крыша расположена под большой крышкой, выполненной из цельного куска дерева. Утверждается, что это самая крупная деревянная деталь в современном автопроме

Прототип большого кабриолета, который должен был стать преемником модели Azure, компания представила в 2014 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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