Рамы для новой модели Mitsubishi от «ГАЗ»
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Рамы для новой модели Mitsubishi от «ГАЗ»
Ноябрь 23 15:04 2017

«ГАЗ» займется производством рам для обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

Сотрудники «Группы ГАЗ» прошли спецобучение по про производству рам для Mitsubishi Pajero Sport. На базе автомобильного завода создавали несущие системы и для прошлой версии модели.

«Группа ГАЗ» установила новое сварочное оборудование от Mitsubishi Motors Corporation. На российском заводе будут изготовлять рамы для обновленной модели Mitsubishi Pajero Sport. Информацию об этом сообщают СМИ.

Сотрудники автомобильного завода прошли дополнительное обучение специфике производства рам для данного автомобиля. На базе Горьковского автомобильного завода было организовано производство несущих систем и для прошлой версии Mitsubishi Pajero Sport.

Четыре года назад ввели в эксплуатацию линию фосфатирования. Также была проведена модернизация существующей линии катафореза.

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  Article "tagged" as:
Mitsubishi Pajero SportГАЗпроизводство
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Artem Mal'tsev
    Ноябрь 23, 15:39 #1 Artem Mal'tsev

    МитсуГаз… Газмитусубиси. 😁

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