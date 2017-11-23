Назад в будущее
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Назад в будущее
Ноябрь 23 11:03 2017

Возрождённый Mitsubishi Re-Model A дебютирует в Лос-Анджелесе.

100-летняя модель Mitsubishi A будет переделана в гибридный автомобиль.

В 2017 году Mitsubishi Motors празднует 100-летие бренда, в честь этого знаменательного события силами североамериканского подразделения был воссоздан самый первый автомобиль 1917 года – Model А. Реплика легендарного прародителя была сконструирована на платформе Outlander PHEV, на сегодняшний день наиболее технологичного серийного автомобиля Mitsubishi.

Mitsubishi ReModel A

Сохранив эстетику начала века, был создан автомобиль, воплотивший в себе очертания модели 1917 года и современные технологии, включая улучшенную систему полного привода (Super All-Wheel Control), систему подзарядки, новую систему смягчения последствий лобового столкновения (Forward Collision Mitigation), и даже медиасистему с возможностью синхронизации со смартфоном.

Mitsubishi ReModel A

Обновленный Mitsubishi Model A дебютировал 6 ноября на телевидении в специальном эпизоде шоу Inside West Coast Customs. В шоу показали весь процесс создания – от концепта до первого тест-драйва. Теперь обновленный Model A отправится на автосалон в Лос-Анджелес, где состоится его публичная премьера на стенде Mitsubishi Motors.

Кроме этого, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, на стенде будет представлена еще одна новинка – Mitsubishi Eclipse Cross.

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MitsubishiModel ARe-Model AАвтосалон в Лос-Анджелесеобновление
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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