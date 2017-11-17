Infiniti рассекретила концепт-кар Q80 Inspiration
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Infiniti рассекретила концепт-кар Q80 Inspiration
Ноябрь 17 12:03 2017

Infiniti представила концепт-кар флагманского седана.

Компания выступала с идеей нового флагмана в прошлом, в 2014 году. Прошло три года с тех пор и прототип, именуемый производителем «четырехместным фастбэком», получил 550-сильную гибридную силовую установку. Его публичный дебют состоится на Парижском моторшоу в 2018 году.

Infiniti Q80 Inspiration

В интервью для издания Car&Driver, Альбайса сказал: «В Детройте мы покажем что-то совершенно новое из сегмента флагманских седанов, который очень привлекателен». Дизайнер продолжал рассуждать о новинке, упомянув, что его ожидают совершенно новые технологии.

Infiniti Q80 Inspiration

Автомобиль может принять альтернативный силовой агрегат, а именно электрический. Это соответствует предыдущим отчетам, которые предполагают, что Infiniti представит электрическую концепцию в Детройте с планами создания модели производства в 2019 году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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