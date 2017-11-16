Авторынки Европы 6

Авторынок России в октябре занял пятое место в Европе

Агентство «АВТОСТАТ », сообщило, что в октябре Россия сохранила пятое место среди крупнейших авторынков в Европе. В прошлом месяце в РФ было реализовано 136 000 автомобилей без учета сегмента LCV.

Лидером на европейском рынке является Германия. За отчетный период в стране удалось реализовать 272 855 авто, что ниже прошлогодних показателей на 3,9%. При этом авторынок Франции вырос на 13,7% в сравнении с октябрем 2016 года, до 176 496 легковых авто, что помогло стране оказаться на второй позиции.

Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая возглавляла сентябрьский список крупнейших авторынков Европы. В прошлом месяце количество проданных авто составило 158 192 экземпляра, что ниже прошлогодних показателей на 12,2%. В SMMT (Британское общество автодилеров и автопроизводителей) считают, что причиной отрицательной динамики является нестабильность политической и экономической ситуации в стране.

Четвертая позиция принадлежит Италии. ANFIA (Итальянская ассоциация автопроизводителей) сообщила, что показатели этого года являются лучшими с 2009 года. В октябре удалось продать 157 900 авто, что указывает на прирост в 7,1%. В итоге Россия сохранила пятую позицию в списке крупнейших авторынков Европы с показателями в 136 000 реализованных авто.