Кроссовер от Brilliance

До конца 2017 года от китайского автопроизводителя Brilliance будет представлено две новых модели, среди которых кроссовер V6.
Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор
Презентация новинки произошла с помощью анонса на официальном тизерном ролике. Премьерный показ автомобиля состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу.
Стоит отметить, что на ступени ниже находится модель V5 той же китайской марки Brilliance. Данная модель успешно продается и на рынке Китая, и на мировых площадках.
Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор с отдачей в 152 л/с и 2-литровый атмосферный мотор.
Приобрести новый автомобиль можно будет в конце 2017 года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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