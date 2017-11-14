Кроссовер от Brilliance 16

Китайский Brilliance анонсировал выход нового кроссовера V6

До конца 2017 года от китайского автопроизводителя Brilliance будет представлено две новых модели, среди которых кроссовер V6.

Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор

Презентация новинки произошла с помощью анонса на официальном тизерном ролике. Премьерный показ автомобиля состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу.

Стоит отметить, что на ступени ниже находится модель V5 той же китайской марки Brilliance. Данная модель успешно продается и на рынке Китая, и на мировых площадках.

Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор с отдачей в 152 л/с и 2-литровый атмосферный мотор.

Приобрести новый автомобиль можно будет в конце 2017 года.

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