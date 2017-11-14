Кроссовер от Brilliance
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Кроссовер от Brilliance
Ноябрь 14 16:01 2017

Китайский Brilliance анонсировал выход нового кроссовера V6

До конца 2017 года от китайского автопроизводителя Brilliance будет представлено две новых модели, среди которых кроссовер V6.

Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор
Презентация новинки произошла с помощью анонса на официальном тизерном ролике. Премьерный показ автомобиля состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу.

Стоит отметить, что на ступени ниже находится модель V5 той же китайской марки Brilliance. Данная модель успешно продается и на рынке Китая, и на мировых площадках.

Уточняется, что под капотом у автомобиля установлены 1,5-литровый турбированный мотор с отдачей в 152 л/с и 2-литровый атмосферный мотор.

Приобрести новый автомобиль можно будет в конце 2017 года.

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  Article "tagged" as:
Brillianceкитайские автомобилипремьера
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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