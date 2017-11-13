Isuzu D-Max версии Huntsman 26

Пикап Isuzu D-Max получил «охотничью» версию.

В оснащение автомобиля входит специальный пакет Huntsman Accessory Pack, стоимостью порядка 467 000 рублей. Автомобиль в таком исполнении предназначается для охотников, их оружия и собак.

Опциональный пакет Huntsman Accessory Pack доступен на британском рынке только для пикапа Isuzu D-Max Double Cab.

«Охотничий» пикап Isuzu D-Max Huntsman приводится в движение 1,9-литровой дизельной установкой. Автомобиль в этом исполнении поставляется с запираемыми и скрытыми от посторонних глаз хранилищами для огнестрельного оружия. Также в грузовом отсеке пикапа имеется большое количество ящиков для различного оборудования и охотничьих собак.

В компании отмечают, что пикап Isuzu D-Max Huntsman получил специальную окраску кузова, благодаря которой «автомобиль легко смешивается с окружающей средой, когда это необходимо». Также в оснащение «охотничьего» грузовика входит специальный буксировочный крюк, дополнительная защита днища, специальные коврики.

В опциональный пакет Huntsman Accessory Pack входит набор чёрных колёсных дисков с шинами Pirelli All Terrain, особое оформление дверных ручек, наружных зеркал и радиаторной решетки, модифицированная подвеска и многое другое.

За определенную плату клиенты могут получит расширенный пакет Huntsman Plus Pack, в который входят дополнительные ящики в грузовом отсеке и индивидуальная кожаная отделка интерьера.

Два «охотничьих» пакета доступны для пикапа Isuzu D-Max с механической и автоматической трансмиссией. Кузов автомобиля может быть окрашен в оттенок Tundra Green, Cosmic Black или Obsidian Grey.

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