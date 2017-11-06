Начались продажи обновленного Lexus NX 3

Обновленный Lexus NX поступил на рынок России.

Премьера Lexus NX состоялась в апреле 2017 года. В самом простом исполнении NX 200 с бензиновым 2,0-литровым атмосферником мощностью 150 л.с., вариатором и передним приводом автомобиль в начальной комплектации Comfort обойдется в 2 257 000 рублей.

Аналогичный кроссовер в исполнении Progressive стоит уже 2 429 000 рублей. Здесь дополнительно появятся омыватели фар, датчик дождя, передний парктроник, электрохромное салонное зеркало, камера заднего вида и другие улучшения.

Версия с тем же мотором и полным приводом (NX 200 AWD) предлагается в трех комплектациях – Progressive, Luxury и LuxurySafety. Стоимость автомобиля от 2 525 000 до 2 875 000 рублей. Последняя версия получила комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System +, который ранее для этой модели не предлагался. Он включает в себя систему автоматического торможения, систему удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков, систему усталости водителя, систему управления дальним светом и адаптивный круиз-контроль.

Модификация NX 300, которая до рестайлинга называлась NX 200t, комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Для нее доступны пять уровней оснащения: Progressive, Premium, Exclusive 2, Exclusive 2 Safety, а также FSPORTLuxury со спортивным дизайном и доработанной адаптивной подвеской. Цены варьируются от 2 659 000 до 3 278 000 рублей.

Гибридный 197-сильный NX 300h предлагается в версиях Executive и Exclusive. В первом случае цена составит 2 873 000 рублей, во втором – 3 678 000 рублей.

Вне зависимости от комплектации кроссоверы, предназначенные для России, оснащаются подогревом передних сидений, обогревом наружных зеркал и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительным электроотопителем салона, индикатором уровня омывающей жидкости и системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

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