АКПП – 54%
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АКПП – 54%
Ноябрь 06 22:00 2017

Цифра дня: доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 54%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2017 года в России было продано 566,4 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что соответствует доле в 54,1% от всего рынка.

Учитывая тот факт, что в январе – сентябре 2016 года этот показатель составлял 51,6% (было реализовано 487,5 тыс. шт.), получается, что за год доля продаж автомобилей с АКП в нашей стране выросла на 2,5 процентных пункта.

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автоматавтомобильные продажиАКП
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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