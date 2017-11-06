АКПП – 54% 16

Цифра дня: доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 54%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2017 года в России было продано 566,4 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что соответствует доле в 54,1% от всего рынка.

Учитывая тот факт, что в январе – сентябре 2016 года этот показатель составлял 51,6% (было реализовано 487,5 тыс. шт.), получается, что за год доля продаж автомобилей с АКП в нашей стране выросла на 2,5 процентных пункта.

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