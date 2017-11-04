«Победа» превратилась в спорткар
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«Победа» превратилась в спорткар
Ноябрь 04 15:41 2017

Умелец из Костромской области сделал из «Победы» гоночный спорткар

Раритетная машина «Победа», сошедшая с конвейера в далёком 1956 году, обрела вторую жизнь и превратилась в мощный спорткар. Под капотом этого автомобиля разместился 550-сильный двигатель.

Владелец уникального ГАЗ-20 «Победа» 1956 года Василий Старостин проживает в Костромской области. Умелец решил доработать свой старый автомобиль, установив на него турбированный агрегат, развивающий 550 лошадиных сил. Отмечается, что Василий Старостин полностью заменил техническую составляющую ретро-кара. Таким образом, от оригинальной «Победы» остался только кузов.

С новым двигателем необычный спорткар разгоняется до первой «сотни» всего за 4,0 секунды. Владелец машины разместил в интернете видеоролик, на котором доработанная «Победа» дрифтует вокруг другого автомобиля, находящегося в круге диаметром всего в несколько метров. Старостин также рассказал журналистам, что мечтает перепрыгнуть на своём автомобиле через знаменитые разводные мосты в Санкт-Петербурге.

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ГАЗ-20Победаспорткар
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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