Новая версия Nissan GT-R 9

Nissan GT-R обзавёлся новой базовой версией

Североамериканский офис компании Nissan Motor Company огласил цены и комплектации купе Nissan GT-R 2018 модельного года. Спортивный автомобиль обзавёлся новой базовой версий Pure, стоимость которой составляет $99 990 (порядка 5 910 000 рублей).

Психологический рубеж в сто тысяч долларов означает, что спортивное купе Nissan GT-R (R35) в новой базовой комплектации Pure не имеет некоторых функций. Например, автомобиль лишён выхлопа из титана, акустической системы Bose, систем Active Noise Cancellation и Active Sound Enhancement.

Что касается других новинок Nissan GT-R, которые приходят с новым 2018 модельным годом. В первую очередь, это информационно-развлекательная система NissanConnect с поддержкой Apple CarPlay и доступом к навигации и сервисам. Кроме того, в состав пакета Premium Interior Package добавлен новый чёрный оттенок Kuro Night.

В целом, спортивное купе Nissan GT-R 2018 модельного года доступно в США в комплектации Pure ($99 990), Premium ($110 490), Track Edition (от $128,490) и GT-R Nismo ($175 000). Указанные цены не включают в себя налог за доставку в размере $1 695.

Во всех комплектациях 2-дверная модель Nissan GT-R предлагается с хорошо знакомым силовым агрегатом 3.8 V6. На версиях Pure, Premium и Track Edition его отдача составляет 565 л.с. и 633 Нм крутящего момента. Что касается «заряженного» купе Nissan GT-R Nismo, то на этой модели тот же двигатель генерирует 600 сил (652 Нм).

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