10 вещей, которые вам нужно знать про Foton Sauvana 97

Я поездил на новеньком китайском внедорожнике и снял про это видео. Но поскольку вы видео смотреть не любите, а читать — очень даже, давайте я расскажу о машине буквами.

Но, на всякий случай, сначала видос:

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Итак, что вам нужно знать про Foton Sauvana?

Он стал второй ласточкой

Компания Foton пришла на российский рынок с пикапом Tunland несколько лет назад. Потом подумала-подумала, и ушла. Потом передумала, и снова пришла, но теперь уже серьезно, со своим заводом (достраивается с Ставрополье) и модельным рядом уже из двух автомобилей (соплатформенные Tunland и Sauvana) и перспективой продажи минивена Gratour, до боли похожего на один известный немецкий автомобиль со звездой на капоте, не будем показывать пальцем.

Tunland продается с 2016-го. На нём я тоже поездил, и он очень норм. Но пикап — слишком нишевый автомобиль, чтобы на нём можно было строить продажи. А вот внедорожник — совсем другое дело. Внедорожник должен пойти.

Да, это внедорожник

Без всяких скидок. Настоящий, на раме и мостах. С подключаемым полным приводом и понижайкой (включается шайбой). Подвеска, хоть и не рессорная, но все равно жесткая, кондовая даже. Обычно остается заднеприводным. Блокировок принудительных нет, но в заднем мосту стоит самоблок. Причем многие журналисты написали, что он кулачковый (!), но я не ни разу не почувствовал жесткого срабатывания. Зато почувствовал, как гребут все колеса — диагональное вывешивание машина нормально проходит, и из грузовой колеи (см. начало видео) мы в итоге выехали самостоятельно, хотя и сели там на брюхо.

В заводской комплектации, конечно, не хватает зубастой резины. Поставьте какую-нибудь М/Т и шноркель — и уже можно прекрасно ездить на охоту. Ах да, клиренс в стоке 22 см. Немного, но зато рычаги высоко и свесы небольшие.

У него нет конкурентов

Эх, а ведь когда-то у нас продавалось много внедорожников. Trailblazer, Kyron и Rexton, Explorer, Pathfinder и Patrol, Hover и Safe, Landmark, Hummer (2 шт), Cherokee, Mohave и даже, простите, Mahindra Bolero. Потом они или совсем исчезли, или ушли от нас, или просто скукожились, как Explorer и Pathfinder. Остались УАЗ Патриот и TLC Prado. Вот китаец, как раз, занимает нишу между российской и японской машинами. Сейчас также появились Pajero Sport и Fortuner, но они, конечно, тоже дороже, чем Sauvana.

Вообще говоря, конкурентом «Саваны» по-честному являются б/у японцы. То есть человек думает — взять ему трехлетний Highlander, восьмилетний Prado, или новый Foton. При этом японцы, конечно, будут покруче, но на новую машину все-таки дают кредит, гарантию и так далее.

На него дается адовая гарантия

Китайцы вполне отражают имиджевые проблемы, с которым сталкиваются их дилеры, поэтому придумали хитрый ход — на сам автомобиль дается стандартная для индустрии гарантия в 3 года, а вот на двигатель — аж 7 лет! Напомню, что двигатель-то здесь своего производства, в отличие от большинства других агрегатов. Хороший ход.

Он напичкан брендами

Мы ведь к каким китайцам привыкли? Читайте вслух: Zotye, Zhongxing, Zhejiang, Zhongyu, а также говорящий бренд Gonow. Китайцы на наш рынок 15 лет назад пришли, мы немножко поели Gonow и быстро перестали. Поэтому китайцы ушли. А сейчас вот опять начинают приходить, только уже с более другими машинами. Существенно более другими!

Если разобрать Foton Sauvana на запчасти, то на запчастях можно прочитать следующие слова: Aisin, ZF, Getrag, Continental, BorgWarner, Bosch, Dana, Delfi, Hitachi, Johnson Control. В общем, почти все узлы — производства немцев, японцев, американцев. Двигатель собственный (блок вроде бы взаимозаменяем с фольксвагеновским 2.0tsi), но потому на него гарантию и дают.

Он отлично едет

Двухлитровый мотор предлагается в двух вариантах: 201 и 217 л.с. Коробки — механика и автомат. Я ездил на более мощной машине с автоматом и остался доволен. Ну то есть он очень бодренько едет, хорошо валит с места (10,5 с до 100 км/ч), легко идет на обгон.

Автомат ZF шустренько щелкает своими шестью передачами (а еще есть зимний и спортивный режимы), а самое главное — перепускной клапан при каждом переключении делает хорошо различимый «пщщщ!» Ныне это уже давно забытое удовольствие, но как же приятно ездить на турбомоторе с блоу-оффом 🙂

Оборотной стороной, разумеется, является расход топлива. На маршрутном компьютере я не видел цифр ниже 10.0. Экономичным здесь будет считаться расход в 12-13 литров.

А теперь хорошая новость — соплатформенный пикап Tunland с каким мотором продается? Правильно, с турбодизелем Cummins 2.8. Что мешает китайцам начать продавать Sauvana 2.8d? Правильно, ничего не мешает. И говорят, что дизельные внедорожники уже в этом году появятся.

И да, 170-сильный дизель ну прямо очень хорош. Их собирают сами китайцы на совместном с Cummins предприятии и ставят на огромное количество самых разных машин — от дорожных грейдеров до «Газелей». Потому проблем с запчастями и ремонтом не предвидится. Да, на «Газелях» этот мотор ругают, но то — проблема ГАЗа, а не «Камминса».

В нем очень много места

Вообще, было бы удивительно, если бы здоровенный внедорожник (4830 x 1910 x 1885 мм) был тесным. Хотя некоторым такое удается (см. Hummer H1 и Volvo XC90). В «Саване» очень много места — даже в семиместном варианте никто жаловаться не станет, да еще и багажник на 290 литров остается.

В случае всех сложенных кресел объем багажника достигает 2440 литров. На этом месте я с болью вспоминаю, что у меня на туринговом моте стоит три кофра плюс сумка на баке, что в сумме составляет 150 литров и это ещё очень некислый результат.

Кресла второго ряда имеют регулируемую спинку. Кресла третьего ряда умеют складываться в пол. В багажнике при этом образуется ровный пол, но второй ряд складывается, увы, со ступенькой. Поэтому нужно что-то придумывать, чтобы здесь спать. Но места для сна, конечно, достаточно — даже если вы предпочитаете женщин от 60 кг, как я :).

В нем нет подогрева сидений. И еще кое-чего

Серьёзно. Не шучу. Они продают в России автомобиль, в котором нет подогрева сидений, даже в самой дорогой комплектации, даже в списке опций. И еще в нем всего две подушки безопасности и руль регулируется только по углу. И если подогрев можно поставить самому, да и сами китайцы, несомненно, вскоре наладят его установку, то с подушками и рулем уже ничего не сделать. Только страдать.

С другой стороны, здесь уже в стоке есть второй обогреватель и воздуховоды для пассажиров, есть вариант с кожаным салоном и большим тачскрином. Передние кресла сами по себе отличные — даже в дешевом варианте, где нет регулируемого подпора, спина не устает. Но, блин, отсутствие регулировки руля по вылету все удовольствие портит — я, вроде бы, вполне среднестатистический человек на 175 см, но удобно устроиться так и не смог.

Еще в плюсах — процесс посадки. В штате есть широкая подножка и ручки на передних стойках, очень удобно.

Он недешевый

Да, прошли времена китайцев за 200 тысяч :`-(. Минимальная цена Foton Sauvana — 1 455 990 рублей. Это без кожи, хрома, бесключевого доступа, датчика дождя и климат-контроля, но с кондиционером, мультирулем, блютузом и парктроником, который показывает на экранчике расстояние в сантиметрах! Самый дорогой — 1 704 990 рублей. Это с навигацией, 7 местами и камерой заднего вида.

Напомню, Patriot стоит до 1,16 млн, Suzuki Jimny от 1,16. Pajero Sport от 2,2 млн, Fortuner — 2,6 млн рублей. В общем, Sauvana — это единственный на российском рынке внедорожник по цене «около полутора миллионов». В этом свете ценовое позиционирование стоит признать адекватным.

Он участвовал на Дакаре

Уже дважды китайцы выставляли заводскую команду на Дакаре и оба раза выступили очень круто — обе машины привели к финишу, были в призах на этапах и заняли 57-59 места в 2015-м и 42-51 в 2016 годах. Кто-нибудь смог так сделать на автомобилях УАЗ или ГАЗ?

Бонус-трек:

Спасибо официальному дилеру «Фотон Центр Москва» за предоставленный автомобиль.

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