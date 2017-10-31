Россияне распробовали электромобили
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Россияне распробовали электромобили
Октябрь 31 14:00 2017

Продажи новых электромобилей Tesla в России выросли на 92%

За девять месяцев 2017 года в России продано 46 новых электромобилей Tesla (12 седанов Model S и 34 кроссовера Model X). Рост продаж по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 92%.
29 из 46 электромобилей зарегистрированы в Москве, восемь — в Московской области. По две машины встали на учёт в Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области, по одной — в Хабаровском крае, а также в Воронежской и Тверской областях.

Теперь в автопарке россиян насчитывается более 200 автомобилей Tesla.

В общей сложности в стране зафиксировано более 1 тыс. электромобилей, из них наибольшая доля (более трети) приходится на Nissan Leaf. Второе место занимает Mitsubishi i-MiEV, замыкает тройку Tesla Model S.

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  Article "tagged" as:
Teslaавтомобильные продажиРоссия
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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