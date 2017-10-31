Grand Santa Fe с уникальным набором опций 35

Hyundai представляет лимитированную серию Grand Santa Fe.

Автомобили в данной комплектации доступны в количестве 202 штук. Модель оснащена уникальным набором опций и доступна с новым цветовым решением отделки салона.

Автомобили лимитированной серии агрегатируются 2.2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с., 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Автомобили Grand Santa Fe лимитированной серии оборудованы специальным сетом опций, которые обеспечат водителю высокую безопасность и комфорт:

7 подушек безопасности, включая коленную, значительно снижают вероятность получения травм в случае ДТП.

Встроенная навигация и премиальный звук от Infinity делают использование мультимедийной системой удобным и приятным.

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold ) значительно улучшает комфорт эксплуатации автомобиля в условиях пробок.

Бесключевой доступ и кнопка Start/Stop обеспечивают удобное открытие и запуск автомобиля.

Кроме того, автомобили Grand Santa Fe Limited Edition оборудованы двумя высокотехнологичными функциями — системой автоматической парковки, которая значительно увеличивает удобство эксплуатации в условиях загруженных улиц городов, и панорамной крышей с люком. Большой панорамный люк с автоматической шторкой делает салон еще более комфортным и просторным, заполняя его светом и воздухом.

Автомобили Grand Santa Fe всех модификаций можно приобрести в кредит в рамках программы Hyundai Finance по ставке 6,9% . Максимальная рекомендованная розничная цена комплектации Grand Santa Fe Limited Edition — 2 599 000 рублей .