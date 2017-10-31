Grand Santa Fe с уникальным набором опций
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Grand Santa Fe с уникальным набором опций
Октябрь 31 11:00 2017

Hyundai представляет лимитированную серию  Grand Santa Fe.

Автомобили в данной комплектации доступны в количестве 202 штук. Модель оснащена уникальным набором опций и доступна с новым цветовым решением отделки салона.

Hyundai Grand Santa Fe

Автомобили лимитированной серии агрегатируются 2.2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с., 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Автомобили Grand Santa Fe  лимитированной серии оборудованы специальным сетом опций, которые обеспечат водителю высокую безопасность и комфорт:

  • 7 подушек безопасности, включая коленную, значительно снижают вероятность получения травм в случае ДТП.
  • Встроенная навигация и премиальный звук от Infinity  делают использование мультимедийной системой удобным и приятным.
  • Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold ) значительно улучшает комфорт эксплуатации автомобиля в условиях пробок.
  • Бесключевой доступ и кнопка Start/Stop  обеспечивают удобное открытие и запуск автомобиля.

Кроме того, автомобили Grand Santa Fe Limited Edition  оборудованы двумя высокотехнологичными функциями — системой автоматической парковки, которая значительно увеличивает удобство эксплуатации в условиях загруженных улиц городов, и панорамной крышей с люком.  Большой панорамный люк с автоматической шторкой делает салон еще более комфортным и просторным, заполняя его светом и воздухом.

Автомобили Grand Santa Fe  всех модификаций можно приобрести в кредит в рамках программы Hyundai Finance по ставке 6,9% . Максимальная рекомендованная розничная цена комплектации Grand Santa Fe Limited Edition  — 2 599 000 рублей .

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Grand Santa FeHyundaiавтомобильные опции
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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