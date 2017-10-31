Grand Santa Fe с уникальным набором опций

Автомобили в данной комплектации доступны в количестве 202 штук. Модель оснащена уникальным набором опций и доступна с новым цветовым решением отделки салона.
Автомобили лимитированной серии агрегатируются 2.2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с., 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.
Автомобили Grand Santa Fe лимитированной серии оборудованы специальным сетом опций, которые обеспечат водителю высокую безопасность и комфорт:
Кроме того, автомобили Grand Santa Fe Limited Edition оборудованы двумя высокотехнологичными функциями — системой автоматической парковки, которая значительно увеличивает удобство эксплуатации в условиях загруженных улиц городов, и панорамной крышей с люком. Большой панорамный люк с автоматической шторкой делает салон еще более комфортным и просторным, заполняя его светом и воздухом.
Автомобили Grand Santa Fe всех модификаций можно приобрести в кредит в рамках программы Hyundai Finance по ставке 6,9% . Максимальная рекомендованная розничная цена комплектации Grand Santa Fe Limited Edition — 2 599 000 рублей .
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