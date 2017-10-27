Hyudai, о чем твоя Sonata? 226

Унылая пора — очей очарование… Эмм, не знаю что нашел классик в данном периоде года, видимо в «золотую эпоху» и осень золотой была, но времена изменились и сейчас без употребления стимуляторов радости и до хандры недалеко.

Употребляем в общем — фрукты, хобби, музыка… Кстати, да, ведь этой осенью было представлено свежее и очень интересное произведение в классе Соната.

Дизайн всегда был визитной карточкой автомобилей Hyundai: от классного сочетания линий, цветов и форм, взывающих к возвышенным чувствам до полной прозы.

Сейчас же некоторые могут буркнуть нечто типа — опять Шрайер украл у Ауди лицо… Ничего подобного! При первой встрече в анфас новая Соната навивает какие — то Хай — Вейные мысли

а если сменить ракурс, то сочетание форм окантовки ДХО и ПТФ, которые очень напоминают воздухозаборники какого нибудь ТРД, и продолжения в виде порогов вообще рождает нечто авиационное.

Корма же автомобиля, которую дизайнеры тонкими и точными штрихами подрезали на псевдо диффузор заканчивает «летящий» образ, а светотехника в виде законцовок крыла какого — нибудь АирБаса ставит точку.

Так что автомобиль всем экстерьером показывает что его стихия это полеты в трассовых режимах, а вовсе не пробочная толчея.

А раз заявка на ЛА подана, то нужно знать каков этот ЛА и как он сделан. По последней части Hyundai прогрессировал, прогрессировал и допрогрессировался до того, что придраться то по сути не к чем особо. Смотрите сами:

Там нужно где — там есть резинки:

Капот и фары

И двери и проемы

Прокладка магистралей на отлично

И силовой отсек — он тоже скомпонован на ура.

Окраска, сварка — тоже ноль вопросов и даже форма штанг стеклоочистителей — и та продумана, чтобы и чистили прилично и при замене щеток чтоб просто было все.

Посетовать можно разве что только на толщину пластиковой аэродинамической брони, которая закрывает автомобиль от кромки переднего бампера и до рычага задней подвески — хотелось бы потолще, все таки снаряды у нас на дорогах в том числе и крупнокалиберные встречаются. А вот сама броня уложена как надо — все привинчено внахлест, ненужных нет отверстий, к подкрылкам нет вопросов

также и до плоскости хватает места.

А вот приятным мелочам есть место — и тут и там. Закрыть бачок ОЖ зимой — и чисто, быстро и приятно, а например фиксаторы, крепления ремней, для безопасности которые — автомобиль — он ведь недорогой — и глазу радостно и на седцУ приятно.

Ну все в салон, прошу, пойдемте. Вот тут заметьте — без акробатики и брюки чистые, что важно, причем как спереди так сзади.

Для пассажира класса номер первый готово нужных форм сиденье, с подогревом — три ступени.

Второго класса пассажиры комфортом также не обделены:

— Приятного профиля сиденья;

— Есть подогрев о двух ступенях;

— Хватает места;

— И подлокотник есть,

— Розетка есть

— Дефлектора четыре, два регулируются причем.

А если нужно — то и третий пассажир в комфорте сильно он не потеряет, но все же третий класс — и это нужно понимать.

И с багажом проблем не будет — погрузки высота не высока, багажный же отсек объемный.

А вот подполье — вот тут хотелось места бы по — больше.

ЗА руль ну или штурвал и тут момента три:

Момент под номером один. Эх, был бы Я корейцем, тогда Я в полной мере мог бы насладиться тем шарфом воздуха дефлекторов центральных — он чистый и прохладный и в жаркий день ведь самое оно, но, европеец Я — лицо и нервы, система «ухо — горло — носа» они не любят шарфика такого и это нужно знать и понимать — фронтит, прозаполгия — это не шутки, так что… А регулировок вверх — вот с этим тут проблема.

Второй момент. За что хвалить корейцев нужно так это — ЗВУК. Ведь и не Боверс и не Вилкинз, но ведь ЗВУЧИТ! Звучит очень пристойно!

Момент последний — красота. Не вычурность и не барокко, а так как нужно:

красиво, стильно, интересно.

Центральная консоль передней не уступит,

а кнопка вызова Глонасс — вообще отдельный элемент дизайна

Ну а дальше… дальше пошла обычная работа.

Регулировок сидения, рулевой колонки хватает чтобы обеспечить грамотное взаимное расположение относительно руля, педального блока, блока второстепенных приборов и блока управления трансмиссией.

Руль несколько уменьшенного диаметра, перегружен функциями

в то время как слева от руля расположены два блока управления далеко не самых важных в каждодневной езде приборов.

Сюда бы вынести блок управления фарами, ну да ладно — как есть так есть.

Водительское сиденье также несколько своеобразно. С одной стороны присутствует правильный профиль спинки сидения с регулируемой по высоте и вылету поясничной поддержкой и развитой боковой поддержкой. И даже фактически решен вопрос с короткой подушкой сиденья, но… сама подушка даже для человека с не самой раздавшейся в ширину пятой точкой опоры подушка узковата и плосковата а еще имеет слабую боковую поддержку.

Педальный блок заслуживает отдельной похвалы — сделано все на столько грамотно, что как ни крути — нога ложиться на педали самым правильным местом, то есть расстоянием от 1/3 пошушки стопы и до первых флангов пальцев.

Разделение функций приборной панели и вспомогательного дисплея осуществлено логически верно — на приборной панели только то, что отвечает за автомобиль, на дополнительном дисплее — все остальные функции вроде аудиосистемы, навигации и т.д. Вот только реализация немного подкачала — символы на приборной панели мелковаты

дополнительный дисплей на солнце нещадно бликует.

Зато разобраться во всех функциях как приборной панели так и дополнительного дисплея можно без прочтения руководства по эксплуатации — там все очень просто, подменю очень мало.

Блок управления климатической системой имеет свободный доступ и весьма интуитивен в управлении.

Есть нюанс — ход и усилие на кнопках блока управления вспомогательными системами и блока климатической системой разный, причем разный он на разных автомобилях — на одном вообще на ощущается а на другом разница очень заметна.

К блоку управления трансмиссией вопросов нет, равно как и рассказывать там тоже не про что — все так как нужно.

Ну что? На старт и побежали? Двигатель пускается кнопкой и… и тишина. На холостом ходу двигателя не слышно вообще, равно как даже и при достаточно интенсивном разгоне, что стало возможным благодаря применению обновленного привода системы ГРМ.

Однако на динамику разгона новый привод ГРМ не повлиял — все таки Sonata не самый динамичный автомобиль, зато немного снизился расход топлива. А еще автомобиль оснащен очень живым и крайне плавным шестидиапазонным гидромеханическим автоматом — переключается настолько плавно насколько живо откликается на педаль акселератора.

Достигнув же устоявшегося режима движения на скоростях 90 — 110 км./ч. автомобиль требует минимального вмешательства в удержании его на прямой, а то и вовсе не требует. И это крайне положительный момент, поскольку управляемость автомобиля очень зависит от … ШИН! Если шины соответствующие, то продольная и поперечная устойчивость на весьма высоком уровне, как и реакции на руль.

Всего этого удалось добиться применив целый ряд, примерно на лист А4, улучшений в структуре кузова, а также полному ребилду подвесок, как задней, так и передней.

Сам же руль максимально, на сколько это возможно в данном классе, заизолирован от дорожных невзгод. Да и плавность хода автомобиля на высоте — проезжая даже весьма существенны колдобины подвеску не пробивает, а запас энергоемкости новых амортизаторов если не вечный, то очень и очень существенный.

Да и в салоне очень тихо, тембр же звукового сопровождения усиленно напоминает таковой, да — да, в том же AirCraft, коим этот автомобиль и является.

Заход на посадку. Управление торможением и остановкой у данного автомобиля также заслуживает всяческой похвалы, причем реализовано это практически так как в раллийных болидах — замедление осуществляется не столько ходом педали тормоза, а усилием нажатия на эту педаль, которая до кучи еще и очень информативная.

Маневрирование в узких пространствах также не вызывает каких — либо затруднений, даже если не брать в расчет камеру заднего вида — габариты автомобиля отлично чувствуются и понимаются фактически с первого знакомства с автомобилем.

Ну что, вот такая она получилась эта Sonata — есть нюансы и моменты, но в целом в данном классе, в русле цен сегодняшних, автомобиль рискует стать и если не бестселлером, но по дорогам ездить все чаще будет — это точно.