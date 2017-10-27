Alpine представила купе A110 Cup 23

Новый гоночный спорткар A110 Cup для первенства Alpine Europa Cup 2018.

Alpine A110 Cup оснащён пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами Öhlins. Клиренс спортивного купе уменьшен на 40 мм. В оснащение гоночной машины Alpine A110 Cup входят более эффективные тормозные механизмы Brembo и сертифицированный каркас безопасности.

В салоне появились гоночные кресла Sabelt с 6-точечными ремнями безопасности, высокотехнологичное рулевое колесо XAP, благодаря которому водитель сможет настраивать многие системы модернизированного купе, включая систему контроля тяги и антиблокировочную тормозную систему.

В моторном отсеке нового гоночного купе Alpine A110 Cup расположен 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, оснащенный новым воздушным фильтром и гоночным выхлопом. Благодаря этим изменениям он генерирует 270 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 6-ступенчатая последовательная коробка переключения передач, которая передаёт тягу на задние колеса через дифференциал.

Масса гоночного купе Alpine A110 Cup 1050 кг. Минимальная цена спортивной машины приблизительно 6 825 000 рублей.

Источник