Alpine представила купе A110 Cup
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Alpine представила купе A110 Cup
Октябрь 27 19:00 2017

Новый гоночный спорткар A110 Cup для первенства Alpine Europa Cup 2018.

Alpine A110 Cup  оснащён пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами Öhlins. Клиренс спортивного купе уменьшен на 40 мм. В оснащение гоночной машины Alpine A110 Cup входят более эффективные тормозные механизмы Brembo и сертифицированный каркас безопасности.

 

Alpine A110 CUP

В салоне появились гоночные кресла Sabelt с 6-точечными ремнями безопасности, высокотехнологичное рулевое колесо XAP, благодаря которому водитель сможет настраивать многие системы модернизированного купе, включая систему контроля тяги и антиблокировочную тормозную систему.

alpine A110 cup_рульalpine A110 cup

В моторном отсеке нового гоночного купе Alpine A110 Cup расположен 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, оснащенный новым воздушным фильтром и гоночным выхлопом. Благодаря этим изменениям он генерирует 270 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 6-ступенчатая последовательная коробка переключения передач, которая передаёт тягу на задние колеса через дифференциал.

alpine A110 cup

Масса гоночного купе Alpine A110 Cup 1050 кг. Минимальная цена спортивной машины приблизительно 6 825 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Vera Mileeva
    Октябрь 28, 09:02 #1 Vera Mileeva

    Здравствуйте! Вы по радио рассказывали о какой-то качественной присадке или добавке-у папы multivan 2010,120.000км-начал есть много масла-можете помочь и порекомендовать что-то?

  2. Анатолий Кудрявцев
    Октябрь 28, 23:28 #2 Анатолий Кудрявцев

    Добрый вечер ! Тоже присоединяюсь к вопросу о присадке , мы уже пытались узнать и писали Вам , но к сожалению нам так ни кто и не ответил 😞

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