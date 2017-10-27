Alpine представила купе A110 Cup

Alpine A110 Cup оснащён пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами Öhlins. Клиренс спортивного купе уменьшен на 40 мм. В оснащение гоночной машины Alpine A110 Cup входят более эффективные тормозные механизмы Brembo и сертифицированный каркас безопасности.
В салоне появились гоночные кресла Sabelt с 6-точечными ремнями безопасности, высокотехнологичное рулевое колесо XAP, благодаря которому водитель сможет настраивать многие системы модернизированного купе, включая систему контроля тяги и антиблокировочную тормозную систему.
В моторном отсеке нового гоночного купе Alpine A110 Cup расположен 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, оснащенный новым воздушным фильтром и гоночным выхлопом. Благодаря этим изменениям он генерирует 270 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 6-ступенчатая последовательная коробка переключения передач, которая передаёт тягу на задние колеса через дифференциал.
Масса гоночного купе Alpine A110 Cup 1050 кг. Минимальная цена спортивной машины приблизительно 6 825 000 рублей.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Здравствуйте! Вы по радио рассказывали о какой-то качественной присадке или добавке-у папы multivan 2010,120.000км-начал есть много масла-можете помочь и порекомендовать что-то?
Добрый вечер ! Тоже присоединяюсь к вопросу о присадке , мы уже пытались узнать и писали Вам , но к сожалению нам так ни кто и не ответил 😞
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