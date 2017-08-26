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Красочное ДТП
83
Август 26
21:00
2017
by AMSRUS
КАМАЗ – участник ДТП. Водитель жив, но, как гласит подпись: Вид у него — не очень».
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Article "tagged" as:
ДТП
КамАЗ
Категории:
Автожесть
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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1 Comment
Август 26, 21:37
#1
Антон Воробьёв
Тормоза на краске то и не сработали
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