Красочное ДТП
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Август 26 21:00 2017

КАМАЗ – участник ДТП. Водитель жив, но, как гласит подпись: Вид у него — не очень».

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  Article "tagged" as:
ДТПКамАЗ
  Категории:
Автожесть
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Антон Воробьёв
    Август 26, 21:37 #1 Антон Воробьёв

    Тормоза на краске то и не сработали

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