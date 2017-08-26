Бренд Mercedes-Benz могут разделить на три отдельных холдинга 33

Руководство Daimler планирует провести масштабную реструктуризацию и сделать компанию холдингом.

Фирма в итоге может превратиться в холдинг, состоящий из трех самостоятельных подразделений к апрелю 2019 года.

Авторами предварительного плана по реструктуризации Mercedes-Benz является руководитель Daimler Дитер Цетш и финансовый директор Бодо Уэббер.

Согласно этому плану, Mercedes-Benz разделят на три компании, первая из которых будет специализироваться на производстве грузовиков, вторая – легковых и лёгких коммерческих моделей, а третья будет отвечать за предоставление финансовых услуг.

Утверждается, что главой нового холдинга может быть назначен как раз Бодо Уэббер, после того как Дитер Цетше уйдет на пенсию.

Придание большей автономии различным направлениям позволит оперативно реагировать на изменения конкурентной ситуации и повысит общую рыночную стоимость холдинга, а также позволит более оперативно привлекать инвестиции, например, для разработки новых автомобилей, технологий и сервисов. Новая структура Mercedes-Benz может быть анонсирована на очередном общем собрании акционеров – 5 апреля 2019 года.

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