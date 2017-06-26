Takata объявила о банкротстве 5

Производитель автомобильных подушек безопасности подал заявление с просьбой предоставить защиту от банкротства. Долг компании составляет около 9 миллиардов долларов.

Японская корпорация Takata заключила соглашение и передает дела американской компании Key Safety Systems. А тем временем Токийская фондовая биржа, сразу после подачи заявления в суд сообщила, что приостанавливает торги акциями Takata.

В 2014 году Takata оказалась в центре скандала. Изготовленные ею подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали 16 смертей, преимущественно в США. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

За счет этих мер компания сможет вести работу в штатном режиме и вплотную заняться реструктуризацией. Как ожидается, ряд автоконцернов, в том числе Toyota, помогут Takata покрыть расходы на замену неисправных подушек безопасности в рамках отзывной кампании по всему миру.

Кроме того, часть бизнеса Takata по производству ремней безопасности и детских автокресел будет выделена в отдельную компанию, которая продолжит свою деятельность совместно с американским производителем автомобильных запчастей Key Safety Systems.

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