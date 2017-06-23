Jaguar и Land Rover Connect – сервис для выбора авто 5

Компания Jaguar Land Rover представляет веб-сервис Jaguar и Land Rover Connect, благодаря которому процесс выбора нового автомобиля становится более прозрачным и удобным.

Сервис Connect построен по принципу «одного окна» – здесь представлены все необходимые функциональные инструменты для того, чтобы подготовиться к покупке максимально удобно и эффективно.



Jaguar и Land Rover Connect – оптимальное решение для современных активных автолюбителей, в насыщенном ритме жизни которых не остается достаточно времени для того, чтобы посетить дилерский центр для выбора автомобиля.

Теперь весь подготовительный этап приобретения автомобиля перенесен в онлайн-пространство, а значит, покупатель может заняться этим вопросом в любое удобное время и в любом месте. В дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления покупки.

Зайдя в раздел «Автомобили в наличии» или «Подобрать автомобиль», пользователь получает список доступных автомобилей Jaguar и Land Rover в официальных дилерских центрах по всей стране.

Информация об автомобилях включает не только рекомендованные цены, но и условия всех актуальных специальных предложений и программ от компании Jaguar Land Rover Россия и дилеров с указанием скидок, условий Trade in и кредитования.

Благодаря сервису Connect покупатель также может найти детальное описание комплектаций и фотографии всех представленных автомобилей – как новых, так и с пробегом, сертифицированных по программе Approved.

Новый сервис позволяет покупателю произвести мгновенную онлайн оценку своего текущего автомобиля на основании данных аналитического агентства «Автостат».

С мая 2017 года для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга также будет доступен альтернативный вариант – автомобиль можно будет выставить на Trade in аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот, а победителем станет тот дилер, который предложит максимальную ставку в течение 24 часов.

Узнав остаточную стоимость своего автомобиля, пользователь сервиса может выбрать наиболее оптимальную модификацию новой модели, при необходимости подобрать кредитную программу и отправить заявку дилеру.

В самое ближайшее время покупатели также смогут осуществлять онлайн бронирование автомобиля, внося залоговую сумму в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль в этом случае резервируется на срок до 1 недели (в зависимости от дилера) до внесения полной суммы.

Компания Jaguar Land Rover запускает сервис Jaguar и Land Rover Connect, руководствуясь философией «В интересах клиента». Эта философия подразумевает 5 важнейших принципов: