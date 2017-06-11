Озвучена дата премьеры нового BMW X7 116

Новый внедорожник BMW X7 дебютирует во Франкфурте.

На Франкфуртском автосалоне, который пройдет в сентябре, компания BMW продемонстрирует своего нового флагмана.

Это будет абсолютно новый внедорожник BMW X7. Автомобиль длиной 5,1 метра будет больше чем нынешнее поколение седана седьмой серии. BMW X7 позиционируется как глобальная модель. В сентябре компания представит концепт, а уже в конце 2018 или в начале 2019 года будет презентована серийная версия автомобиля. В базовом варианте машина будем 7-местной.

Новинка обещает стать самым большим и самым роскошным автомобилем в истории баварской марки. На модели будут устанавливать шести и 8-цилиндровые двигатели. BMW X7 построен на платформе CLAR.

Стоит отметить во Франкфурте ожидается появления целого ряда новинок от BMW — например, BMW 6-Series GT и BMW X3 следующих поколений.

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