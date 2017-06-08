Будут ли покупать Skoda Kodiaq? 234

Валерий: Екатеринбург. Ваше мнение об автомобиле Acura DLX?

С. Асланян: Вы его уже потрогали, посмотрели?

Валерий: Я его привез год назад последний, наверное, практически.

С. Асланян: Как вам его космический дизайн? Особенно в салоне.

Валерий: Я бы не сказал, что супер, но все удобно, то есть эргономика на высоте.

С. Асланян: Эргономика на высоте и то, как в принципе они не замахнулись на 21 век, реализовано очень интересно на уровне хорошей магнитолы с неожиданными кнопками и неожиданным функционалом и интересной графикой. Вы экскурсии по своей машине водили? Соседям показывали, как она устроена?

Валерий: Люди смотрят, да. Нравится. Оборачиваются.

С. Асланян: Honda по технике всегда сложная. Здесь они еще по дизайну сделали довольно интересные ход, машина стала совсем такой оригинальной. А во всем остальном у вас будет все то же самое, что по эксплуатации любого другого автомобиля. По двигателю получше, по ходовой…

В Екатеринбурге шикарный асфальт, мы знаем у вас идеальные дороги, у вас потрясающего качества топливо, у вас не бывает контрафакта в городе по горюче-смазочным материалам и очень квалифицированный сервис, поэтому автомобиль проживет ровно столько, сколько у вас будет, Валерий, сил заботится о нем.

Валерий: Буду стараться заботиться. Ваше мнение о коробке? Робот гидротранформаторный.

С. Асланян: У них по этой коробке очень интересная статистика, потому что есть те, кто прикончил ее сразу, буквально в течении первого года уже все под замену, и есть те, кто на этой же самой коробке нормально ездит и ездит и никаких проблем. Здесь вопрос все-таки скорее всего не технологии и не случайности, а именно стиля вождения. У водителя, который считает, что у него гоночная машина, она живет не так долго, у тех, кто считает, что это просто нормальный автомобиль и достаточно вау-эффекта, когда смотрят в спину и спрашивают что это кто это, у таких водителей, степенно уезжающих за поворот, у них коробка живет дольше. Но чисто конструктивно придумано все для ресурса, но знаю случаи, когда ресурс не состоялся к сожалению, а починить дальше уже трудности.

Валерий: Я думаю, мне лет на пять хватит. Я на автомобилях езжу 5-6 лет точно. У меня до этого и Accord были 7ой и 8ой.

С. Асланян: И какой из них лучше?

Валерий: По рулежке 7ой.

С. Асланян: В том то и дело 7ой. Он сделан под наши европейские ценности, а 8ой он американец, совсем американец повальняжней, покомфортней, но по рулежке уже не то.

Валерий: Это 9ый американец, 8ой еще евро.

С. Асланян: 8ой они уже потихонечку начали перетягивать технологии, потому что это уже был не чистый европеец, это уже была работа из серии а давайте мы проведем унификацию. Эта унификация привела к тому, что в 9ом не стало европейца, остался только американец, а на 8ом они потихонечку работали над тем, чтобы эта машина была с американскими ценностями по плавности хода, по управляемости, конечно, увы, произошли необратимые изменения.

Александр: Москва. Некоторое время назад слушал вашу передачу по поводу скорости. Вы говорили о том, что глупо вводить ограничения. Ехали 130 , вас делали как стоячего. Вспомнилась старинная мудрость — самая безопасная скорость это скорость потока.

С. Асланян: Не без этого.

Александр: Начался дачный сезон. Областные власти перенимают опыт с Москвы и ввели автобусные выделенные линии. Поскольку там никаких знаков по поводу действия знака, как в Москве то, что в рабочие дни нет, все-таки туда можно выезжать в выходные можно или нельзя? Насколько я понимаю нельзя?

С. Асланян: Нельзя.

Александр: Но очень хочется.

С. Асланян: Конечно, нельзя. Это сделано не для того, чтобы было удобно, это сделано назло вам.

Александр: Это понятно. Это пополнение бюджета областного, я все понимаю. Совершенно глупые эти знаки на подъезде. После Одинцово это непонятные совершенно ограничения 80 км/ч ровно на таком же участке, где дальше идет 110. Эта выделенная полоса, по которой автобусы ездят крайне редко раздражает дико. Там еще и ремонт.

С. Асланян: Так для того и сделано, чтобы во-первых дифференцировать население на группы людей, ненавидящих друг друга. Ведь пока люди друг друга ненавидят, они не столько на власть реагируют, сколько на подобных себе. Вы помните, Герцена «власть в России расположилась, как оккупационная».

Александр: Да, я просто не такой старый, я его не застал.

С. Асланян: Вы думаете, я застал? Спасибо. Я живу в веках. Помню как-то сидим мы со стариком Герценом, я ему говорю: «Шурик, что-то мудрого у тебя ничего не слышно».

Слушатель: Ford Mondeo с 2014 года используется в такси, но у меня в собственности, пробег под 200 тысяч.

С. Асланян: Ух, ты! Мотор атмосферник.

Слушатель: 1,6 механика самая простая комплектация. Что от этой машины можно ожидать в будущем?

С. Асланян: Как вы думаете, что можно ждать от мотора 1,6 после пробега 200 тысяч в будущем?

Слушатель: Трудно сказать.

С. Асланян: Почему? У вас какие есть варианты? Что вы проживете и проработаете на этой машине например, знаменитые американские полмиллиона? Или мотор 1,6 все-таки окажется не таким пышущем здоровьем и внезапно сердце его биться перестанет.

Слушатель: Второй вариант ближе.

С. Асланян: Все-таки есть у вас подозрения, но вам нужен шаман, который посмотрит на звезды и ударив в бубен скажет «Вижу, вижу, как о еще в такси работает целых восемь месяцев 24 дня и 15 минут и за это время норма прибыли у него поднимется и хозяина не разорит, а потом раз и в овощ превратиться».

Слушатель: Возможно, но слышал о таком мнении, что все-таки 300 тысяч ходят. Это правда? Или избавляться от машины пора?

С. Асланян: Пока не надо, потому что до тех пор, пока она кормит вас. Если вы сейчас на рынок ее кинете, вы ее почем продадите? Что вы купите на это? Solaris?

Слушатель: Даже и не Solaris. Я думаю, что вдвое меньше, чем Solaris.

С. Асланян: Да, поэтому, если вы сегодня продаете машину, у вас чисто коммерчески эта сделка не выгодная. Но у вас есть кормилец, он с мотором 1,6 обеспечивает вашу семью, ваш семейный бюджет, за что же его продавать? Пусть он работает. Когда он признаки увядания четко совершенно вам предъявит, тут станет уже все понятно. Тогда вы его продадите, скрутите спидометр, скажите, что бабушка в церковь 1,6, вы же сами понимаете, бабушки у нас обожают 1,6.

Слушатель: Еще короткая история. Я каждый день вожу своего младшего сына инвалида в Москву с Братиславской в Медведково. Маршрут один и тот же, время одно и то же. Выезжаем мы 06-50 и где-то в 07-30 в районе , где Люблинка пересекается с Волгоградской, я стал часто встречать один и тот же автомобиль с мигалкой это Passat темно-синего цвета, у меня даже номер его записан. Этот дяденька включает все время мигалку и по встречке на каждом светофоре обгоняет, создает аварийную ситуацию.

Один раз я как-то даже с ним поравнялся, я не выдержал, открыл окошко, но он конечно не открыл. Я понимаю, что разговариваю сам с собой, я его громко спрашиваю:

«Куда спешим то? Наверное опасного преступника ловим? Или может быть на работу опаздываем? Или проспал? Вставать надо пораньше»,

– а там за рулем сидит такой крысеныш в белой рубашечке молодой лет 30.

Вы сами понимаете, кому сейчас все чиновники подражают, у нас один человек, которому все подражают. В ответ на это он понял, что я ему говорю что-то неприятное, он поддал газу и начал на волгоградке вытворять что-то совсем умопомрачительное. Просто он резал идущие ему навстречу машины и с этой мигалкой мчался дальше. Есть вообще какие-то надзорные органы, которые вообще следили бы за ними, что они вытворяют на дорогах. Это же ведь просто ужас.

С. Асланян: В нашу историю вошел Бенито Мусалини, который цитировал одного из своих давних-давних римских предшественников, заявлявший «Своим все, остальным закон» нам с вами прокуратура, ему, вы посмотрели как выглядит наша власть? Да, конечно, вы, как гражданин фотографируете, фиксируете, пишите в прокуратуру жалобу, потом пишите вторую жалобу, потом пишете третью жалобу, потом пишите четвертую жалобу, потом на пятую вам отвечают, что все хорошо, что факты не подтвердились и что это не вашего ума дело.

Если вы столь усердны, то через какое-то время вас за то, что вы перешли на красный сигнал светофора оштрафуют на пару миллионов рублей в пользу нашего государства. Но с другой стороны, вы понимаете, что на самом деле прощать ему нельзя, я бы попробовал, я бы начал с вопроса к прокуратуре а что это такое происходит на дороге, на каком основании, какая производственная необходимость заставляет этого человека рисковать нашими с вами жизнями, с какой стати? И посмотрел бы что они ответят. У них тоже по этому поводу будет некоторое количество задумчивых минут.

Это очень серьезный вопрос о том, как нам с вами себя вести в этой стране. Когда власть расположилась, как оккупационная армия что мы можем, а что не можем, что мы должны себе позволять, а что не должны. У меня по умолчанию первая реакция это не просто протест, это конкретные действия в зависимости от того, что происходит. Это либо милиция полиция, либо прокуратура и да, я уже отработал до автоматизма, у меня это не просто первая реакция, для меня это всегда первое действие. Я всегда пишу, всегда обращаюсь и всегда настаиваю на ответе. И просто так скинуть меня с игрового стола не получается и им приходится мне что-то отвечать. Еще регулярно я им устраиваю всякие экзамены в суде и пока ни одного суда я еще не проиграл.

Как именно поступить в конкретном случае, смотрите сами. Я не стараюсь их прощать и оправдывать, я всегда стараюсь им объяснить, что они сильно не правы. Дело даже не в том, насколько они не правы передо мной, дело в том, что они обязаны вести себя иначе. Но это выбор каждого.

Андрей: Москва. Вы Kodiaq новый видели Skoda в живую?

С. Асланян: Нет.

Андрей: А цены знаете?

С. Асланян: И цены я на него не знаю. Я жду, когда он станет былью, потому что пока он только сказка. Его должны будут к нам привезти, показать рассказать, объяснить подробно комплектации, цены. Он появится в пресс-парке и вот тут то я весь из себя такой в белой рубашечке в галстуке, подражая сами знаете, кому по предыдущему нашему разговору, прокачусь, а потом вам расскажу.

Андрей: Я хочу вам сказать, что в Москве то они уже есть.

С. Асланян: Они уже есть, к ним потихонечку подходят люди.

Андрей: К ним еще пока нельзя подходить к сожалению. Просто сказали цену на них уже. На дизельный двигатель 2,8 максимальная комплектация 2 миллиона 800 тысяч.

С. Асланян: Ну… В регионах он уже стоит по салонам и его уже можно потрогать. То есть с него уже сняли покрывало. И у меня было в почту сообщение от одного из моих региональных пенфрендов, он к этой машине подступился, потрогал, поковырял пальчиком. У него было наоборот — цены не было, машина была. Видите, уже потихонечку появляются цены. Я ко всему этому отношусь без придыхания, потому что я же не новостник, который должен прибежать первым, пометить колесо, а потом сказать смотрите, смотрите, я стоял рядом. Нет, я жду, когда машина станет действительно уже реальностью, ее можно будет нормально покупать, и она появится в пресс-парке.

Андрей: Если на него такая цена реально будет, как вы считаете, его вообще будут покупать? Потому что это уже Audi на подходе, даже, наверное, Q5 можно за такие деньги взять, чуть-чуть добавить, но это уже не Skoda будет.

С. Асланян: Его будут покупать. Во-первых, сработает эффект новизны и всегда есть в нашей стране, они во всем мире есть люди, которые гордятся тем, что у соседа еще пока нет, а у меня уже есть. Потом если вдруг произойдет заминка, а она неизбежно произойдет, на него будут специальные акции.

И эта машина на нашем рынке будет потихонечку присутствовать. Чем хорош ваговский концерн? Тем, что он никуда не торопится. Он пришел к нам с вами навсегда, и он так или иначе будет продвигать весь модельный ряд, который считает нужным. Эта машина на нашем рынке останется. Если она совсем не пойдет, ее с продаж все равно не снимут, но будут просто очень большие даже не скидки, а как они пишут обычно большая выгода. На хороший товар же скидок не бывает.

Андрей: Спасибо.

С. Асланян: То есть вы себе уже присмотрели эту машину?

Андрей: Нет, я уже купил себе в феврале месяце Skoda Octavia 1,4, я поменял на 2х литровый дизельный. Я уже ничего не хочу менять?

С. Асланян: Ну и как? Расскажите про машину. Все-таки дизель большая редкость.

Андрей: Очень хорошо. Сейчас 7,5 тысяч на ней. Отличная машина. На самом деле после 1,4 разница ощутимая. DSG пока себя ведет очень хорошо, надеемся, что она поживет подольше. Пока гарантия есть, особо не беспокоюсь.

С. Асланян: Масло через 1000-1500 поменяли?

Андрей: Масло я поменял на 3 с чем-то тысячах.

С. Асланян: Поздновато, но и до 10 тысяч все равно хорошая привычка.

Андрей: ТО раз в 15 тысяч, масло в 7,5.

С. Асланян: Да, не запускайте. 15 не верьте этому, не надо.

Андрей: Нет, нет. Я уже на прошлой Octavia так попал.

С. Асланян: В чем именно вы попали?

Андрей: Я не знаю, может это не от этого, но в районе 70 тысячей масло начало очень сильно уходить. Я не знаю с этим связано или нет. Вырос расход бензина. Он маленький был, но он поднялся. По трассе меньше 7-8 не опускался.

С. Асланян: А по городу соответственно за 10 уходил?

Андрей: По городу я в 10 укладывался. Раньше трасса было 5 литров, на механике нормально шел, а город 7-8 был. Я не знаю, с чем это было связано.

С. Асланян: Двигатель TFSI предрасположен к тому, чтобы есть масло. Мы со своей стороны можем хоть что-то этому противопоставить, а именно регулярно его менять вместе с фильтром. И да, увы, это скорее всего одно следствие другого.

Андрей: Поэтому машину вовремя продал. Купил себе Octavia только соответственно с дизельным мотором и сейчас уже не о чем не думаю, доволен очень.

С. Асланян: Сейчас вы изредка заходите к дилеру посмотреть какие у него там есть новинки, удивляетесь на ценник и понимаете, что свой выбор вы уже сделали, поэтому можно совершенно спокойно обойтись без всей этой новизны.