У Раджи должен быть свой завод Mercedes! 97

«У Раджи на севере есть деревянный конь, который сам летает по воздуху.

У Раджи на юге жена умеет превращаться в птицу. Даже у Раджи на западе и, то есть какая-то волшебная палочка, по взмаху которой появляются самые чудесные угощения. Я не говорю уже о Раджи на востоке, у которого есть такой слон, что может заменить целую армию. И только у меня ничего нет», – это мультфильм «Золотая антилопа».

Чтобы у нашего Раджи наконец-то появилось хоть что-нибудь, мы построим себе завод Mercedes. Потому что на сегодняшний день завод Mercedes есть у Раджи в ЮАР в этой чудовищной стране, в которой в принципе все очень напоминает звериный оскал империализма, помноженный на карикатуру журнала «Крокодил».

Есть завод Mercedes и он производит не только грузовики, он производит там легковые машины. Те самые, на которых люди покупаю черный автомобили телесного цвета радостно катаются по своей демократической республике.

Завод Mercedes есть у Раджи в Аргентине, где всегда кризис, где последние 60 лет очень трудно понять, что происходит с экономикой, производят свои аргентинские Гелендвагены. Завод есть у Раджи в Тайланде. Завод Mercedes есть у Раджи в Малайзии. Завод Mercedes есть у Раджи в Бразилии, даже в Египте, даже у Раджи во Вьетнаме есть свой собственный завод Mercedes.

Поэтому и у нас с вами должен быть для нашего Раджи завод Mercedes. 20 июня в календаре появится еще один праздник, у нас ведь есть день шахтера, понятно, что он для шахтеров, мы не всей страной его отмечаем. У нас есть день чекиста, его тоже отмечает не вся страна, его отмечают в основном только чекисты. 20 числа у нас будет день Mercedes день для чиновника.

В узком кругу чиновников или тех самых 18%, кто кормится у нынешней вертикали власти, будет свой календарный прекрасный красного цвета денек, когда состоится торжественная церемония укладки первого камня завода Mercedes в деревне Есипово в 40 километрах за МКАДом, где-то в Сибири. Очень далеко, на плацдарме лишенный цивилизации завод полного цикла с окраской, со сваркой и мы там будем делать сначала Е-класса кроссоверы, а потом посмотрим, что мы там будем делать еще.

Для нас настолько важно, чтобы у нашего Раджи был свой завод по производству Mercedes, что, конечно же, мы сразу же создаем климат максимальной инвестиционной привлекательности.

Завод Mercedes по налогу на прибыль будет освобожден до 2025 года. 0% завод будет платить нам с вами. Мы ему дадим землю, мы ему дадим коммуникации, и мы так хотим, чтобы у него все получилось, что мы не будем с него хотеть никакого налога на прибыть. Но если в силу разных обстоятельств, в том числе нашего безудержного экономического роста, у завода не получится выполнить все условия, которые ему предписаны, тогда мы, тем не менее, снизим ему ставку налога на прибыль на 4,5% на 10 лет с начала момента выпуска продукции. Мы во что бы то ни стало, не хотим получать налоги с завода Mercedes в деревне Есипово.

По налогу на имущество он будет освобожден от какого бы то ни было налогообложения на 10 лет. Завод Mercedes не будет нам платить ничего по имуществу. Мы должны быть инвестиционно-привлекательными.

Вспомните, кто из вас пытался открыть свое малое частное предприятие? Сколько раз вы получили от государства прощение по налогам на старте? Или, например, вы собирались затеять что-то на уровне акционерного общества, предположим вы хотели фирму или завод, вам налог на имущество на сколько лет простили? Сразу ведь на 10 лет? А налог на прибыть вам простили на сколько? Сразу на 10 лет? 0 ставка для того, чтобы у вас все получилось. Но если вдруг это произошло, дайте знать. Интересно же посмотреть, вдруг кроме завода Mercedes в нашей стране есть еще хоть кто-то, кому сразу дают такие льготы.

С точки зрения государства — это конечно абсолютно правильно, потому что мы декларируем инвестиционную привлекательность, нам чрезвычайно хочется заводик и поэтому мы сразу дарим Mercedes, особенно это хорошо фоне 9 мая, народ на это сразу среагировал за что им такие преференции дарим, вот мы хотим, чтобы завод состоялся, во что бы то ни стало, любой ценой, поэтому мы ему сразу даем льготы.

А на каком основании? С какой стати мы вдруг даем льготы?

А так дело в том, что завод Mercedes, который будет построен в Есипово через два года, его пока еще нет, он уже сразу попал под льготную программу. Это та самая льготная программа, которая укладывается в Постановлении №166 о промсборке, а потом переписано в 556, согласно этому давным-давно канувшему в историю Постановлению, завод Mercedes с рассрочкой больше, чем в 10 лет после того, как это Постановление было ратифицировано, подписало его, сразу получило льготы. Причем льготы незаконные.

У Mercedes нет никаких прав для того, чтобы фигурировать в качестве подписанта 556 Постановления от 2006 года, никаких оснований нет, вообще никаких. Вполне возможно, что Петр I и Фридрих I где-то в 1701 году подписали все-таки соответствующий меморандум о намерениях и мы, поскольку очень хотим, чтобы у нашего Раджи был завод Mercedes, его тут же ратифицировали.

Когда сейчас Mercedes после долгих тягостных раздумий решил, что все-таки заводу быть в деревне Есипово, то моментально сюда подверстали другой совершенно договор, посвященный грузовикам. А у нас грузовики Mercedes, если помните, они тихонечко на 10% причастны к нашему КАМАЗу.

Так вот, когда КАМАЗ давным-давно подписывал с Mercedes с грузовым что-то такое о производстве грузовиков, вот именно та бумажка дала правовые основания для того, чтобы сейчас в 2017 году у Mercedes были льготы, те самые, когда по нулям, когда 0 на прибыль и 0 на имущество. Некрасивая картинка.

Тут в Правительстве посмотрели, подумали, что да действительно Фридрих I и Петр I замечательно в 1701 году подписали этот договор, выглядит очень неудачно, давайте что-нибудь новое придумаем. И придумали называется специальный инвестиционный контракт.

Сейчас идет очень серьезная разборка между двумя ведомствами Минпромторгом, который выступает за инвестиционный контракт и Минэкономразвитие, который обещает продлить промсборку и правового поля, очерченного точно, четко, со всеми внятными параметрами нет.

Но если по Постановлению о промсборке всем было предписано иметь абсолютно одинаковые показатели, то чем хорош инвестиционный контракт? Он же специальный, он же закрытый и никто никогда не узнает, о чем там в его закрытой части кто с кем договорился. Об откатах? Так об откатах.

Признался на весь мир, что он давал взятки нашим, и у нас генеральная прокуратура провела следствие и выяснила, что да, Mercedes давал Министерству обороны и другим министерствам взятки, но Министерство обороны взятку не взяло, не приняло, отказались и есть специальный следственный материал. Мы не брали взятки, а Mercedes может быть их и давал. Нет у нас взяточников, не берем мы.

Пока Минпромторг разбирается и Минэкономразвитие у Mercedes была возможность просто щелкнуть пальцами и сказать ребят, придумайте для нас что-нибудь, и мы побежали, роняя тапки придумывать для них льготы.

Потому что, если наш Раджа останется без Mercedes, представляете, какое количество чиновников останется без должностей. Это недопустимо абсолютно. Не говоря, уже о том, что

Mercedes как только становится нашей отечественной машиной, тут же попадает под все остальные виды льгот, в том числе и по госзакупкам, он же наш русский Mercedes, значит, теперь его можно покупать наравне с Ford Focus для любого чиновника любого министерства.

Не случайно ведь у них в производственной программе в первую очередь не C-ка идет, а Е-ка тот самый нормальный для хорошего начальника, руководителя, который теперь на совершенно официальных основаниях получит себе возможность купить Mercedes. Пока Минэкономразвитие обещал продлить промсборку Минпромторг, разработал срочное специальный инвестиционный контракт с непрозрачной частью, который начали потихонечку подписывать все те, кто отыграл уже на промсборке.

Поскольку нет никаких четких данных, то часть старых подписантов постановления о промсборке надеется, что все-таки Минпромторг вернет ему возможность пока еще на прежних льготах существовать и выпускать автомобили. Mercedes специально придумали инвестиционный контракт, закрытый со всех сторон. Но единственное, что о нем известно это льготы. Льготы по нулям, налогов не будет.

Mercedes не будет платить нам с вами налоги, Mercedes будет здесь производить автомобили, будет их здесь продавать.

Его автомобили ни в коем случае не будут дешевле. Потому что высококвалифицированный русский рабочий не могут стоить как вьетнамцы. Это во Вьетнаме завод Mercedes делает какую-то дешевку, а у нас это будет настоящий Mercedes, сделанный настоящим русским пролетариатом.

Единственное, что наше государство всерьез получает это нули по налогам с Mercedes. Плюс праздник в календаре 20 июня 2017 года и наконец-то легализация госзакупок E-класса Mercedes и всех остальных автомобилей, которые будут выступать в роли полноприводных там всякие ML, Гелендваген.

Почему бы не купить простой русский Гелендваген?

В Аргентине ведь местный Раджа может себе позволить простой аргентинский Гелендваген, вот и мы с вами будем иметь возможность нашему чиновнику из госбюджета нормально дать покататься на русском Гелендвагене, по налогам с которого у нас будет ноль везде.