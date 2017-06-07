Путешествие от Калининграда до Камчатки
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Путешествие от Калининграда до Камчатки
Июнь 07 15:52 2017

Автопробег на автомобилях Volkswagen серии Т разных поколений.

Участники Bus Station project, молодые предприниматели, ставят перед собой амбициозную цель проехать через всю Россию от Калининграда до Камчатки и снять захватывающее роуд-муви о путешествии, автомобилях и кофе.

«Брюеры» — новая кофейная субкультура, объединяющая людей, которые готовят кофе в любых условиях без дорогого оборудования, но благодаря исключительно хорошему кофе. Их основная ценность – свобода. Их философия: мы свободны быть там, где хочется; с теми, кто нравится; ставить и достигать цели, которые считаем важными. В течение лета участники проекта проедут около 16 000 км от Калининграда до Камчатки, заварят более 300 кг кофе и снимут 16 серий о своем необычном путешествии.Автопробег от Калининграда до Камчатки.

В пробеге примут участие три автомобиля: легендарный Volkswagen T1 1966 года выпуска, больше известный как Bulli. Он оснащен бензиновым двигателем 1,6 л и 4х ступенчатой механической коробкой передач. Двуцветный молочно-кофейный Multivan шестого поколения в модификации «Bulli» с двигателем biTDI, 7-ступенчатой АКПП и полным приводом, а так же белоснежной восьмиместной Volkswagen Caravelle так же с дизельным двигателем 132 кВт, АКПП и полным приводом 4MOTION.Автопробег от Калининграда до Камчатки.

Сергей Лапчевский, генеральный продюсер проекта Bus Station:

Поначалу перечень точек на нашей карте тянул на годовое путешествие. Скрепя сердце, сократили его до 16 регионов. Попутно решили, что про это путешествие непременно нужно снять сериал — показать людям, как многогранна и необычна Россия, как организован в разных регионах бизнес, связанный с кофе, как различаются обычаи употребления этого напитка. На каждом из этапов трансформации идеи мы встречали нужных людей: продюсеров, режиссёров, сценаристов, специалистов из мира кофе. Кроме того, вокруг нас происходили события, которые укрепляли нашу веру в успех. Так, в процессе мы узнали, что Bulli отмечает в этом году 70-летие идеи создания, и что мы можем при помощи нашего путешествия отметить эту замечательную дату вместе с маркой Volkswagen Коммерческие автомобили.Автопробег от Калининграда до Камчатки на Vw серии T

В 2017 году исполнилось 70 лет идее создания знаменитого T1, который положил начало истории Volkswagen Transporter и всех последующих моделей серии Т. Этот легендарный микроавтобус совершил революцию в легком коммерческом транспорте и стал одним из самых узнаваемых символов эпохи хиппи, неотъемлемым спутником сёрферов и путешественников. В честь 70-летнего юбилея марка Volkswagen Коммерческие автомобили решила поддержать смелую идею пробега Bus Station Project на автомобилях серии Т разных поколений, предоставив Volkswagen Multivan и Caravelle. Символично что в пробеге примут участие автомобили именно первого и шестого поколений, наглядно продемонстрировав связь времен и эволюцию автомобилестроения.Автопробег от Калининграда до Камчатки на Vw серии T

Почти семьдесят лет мы поколение за поколением совершенствуем модели группы Т, прислушиваясь к потребностям и пожеланиям наших клиентов. Каждое новое поколение совершало революцию, устанавливая новые стандарты в своем классе. Шестое поколение не стало исключением — это настоящая современная классика, дуэт классического дизайна и последних технологий. Нас выбирают не только сердцем, но и разумом за надежность, богатую базовую комплектацию, наличие системы полного привода, экономичные двигатели, просторный трансформируемый салон и многое другое. В честь юбилея для России уже открыты заказы на ограниченную серию Volkswagen Multivan «70 лет Bulli» на базе Multivan Comfortline ограниченным тиражом всего 70 экземпляров,

— отметил глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили Михаил Семенихин.Volkswagen Bulli70

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VolkswagenVolkswagen Bulliавтомобильные путешествияавтопробегКалининград
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AMSRUS
AMSRUS

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