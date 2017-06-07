Новые опции Hyundai Creta 12

Hyundai объявляет о расширении набора опций для модели Creta.

Теперь пакет Advanced, доступный для комплектации Comfort Plus, включает в себя круиз-контроль. Рекомендованная максимальная розничная цена пакета Advanced с новой опцией составляет 55 000 рублей.

Hyundai Creta представлена на российском рынке в трех комплектациях – Start, Active и Comfort Plus. В стандартное оснащение всех версий Creta входят: 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений, а также Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС.

Продажи компактного кроссовера Hyundai Creta стартовали в России в августе 2016 года. За девять месяцев продаж на российском рынке было реализовано более 40 тысяч автомобилей. В марте этого года Hyundai Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объем 1,6 л и системой полного привода. В апреле 2017 года Creta стала победителем в двух номинациях премии «Автомобиль года 2017» — «Компактные внедорожники» и «Новинки».