KIA Optima получила высший рейтинг — IIHS Top Safety Pick Plus 31

KIA Optima получила первое место по итогам испытаний в списке Страхового института дорожной безопасности США.

Седан KIA Optima 2017 модельного года получил высший рейтинг безопасности Top Safety Pick Plus по итогам испытаний по новым, более строгим требованиям Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Новые требования, введенные в действие в этом году, предусматривают оснащение новых автомобилей системой предотвращения фронтальных столкновений и светодиодными фарами головного света с системой автоматического переключения дальнего света на ближний (НВА).

Для присвоения автомобилю высшего рейтинга безопасности Top Safety Pick Plus он должен получить оценки «хорошо» в 5 краш-тестах: фронтальный удар с малой площадью перекрытия, фронтальный удар со средней площадью перекрытия, боковой удар, опрокидывание, испытание подголовников. Также необходимым критерием является оснащение автомобиля системой предотвращения фронтальных столкновений и оценка «удовлетворительно» или «хорошо» в испытаниях головной светотехники.

KIA Optima 2017 модельного года получила оценки «хорошо» по степени защиты водителя и пассажиров во всех краш-тестах. По результатам испытаний фар головного света бизнес-седан также удостоен оценки «хорошо», а наличие опциональной системы предотвращения фронтальных столкновений (FCWS) и системы автоматического экстренного торможения (АЕВ) обеспечило присвоение седану высшего рейтинга Top Safety Pick Plus по итогам всех испытаний.

Вице-президент KIA Motors America по продуктовому планированию Орт Хедрик отметил:

Страховой институт дорожной безопасности США имеет одни из наиболее строгих в мире стандартов оценки безопасности автомобилей, и получение оценки Top Safety Pick Plus – это значительное достижение, подтверждающее уверенный прогресс KIA Motors с точки зрения обеспечения безопасности и качества автомобилей.

Рейтинг Top Safety Pick Plus присваивается модели KIA Optima второй год подряд. В 2016 году он был также присвоен флагманскому кроссоверу KIA Sorento Prime

Продажи KIA Optima четвертого поколения в России начались весной 2016 года. В 2017 году KIA Optima получила престижную национальную награду «Автомобиль года в России» в категории «Средний класс». Среди предлагаемых для KIA Optima на российском рынке систем безопасности: камера заднего вида, система кругового обзора (AVM), система контроля слепых зон (BSD) с ассистентом перестроения (LCA), система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) и ряд других современных и удобных решений.